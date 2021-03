Belivaldo Chagas anuncia que vai avançar com vacinação contra Covid-19 nos 75 municípios na próxima semana









26/03/21 - 19:46:39

O governador Belivaldo Chagas (PSD) utilizou o Twitter, na noite desta sexta-feira (26), para anunciar que “vamos avançar com a vacinação contra a Covid-19 para idosos com 68 e 69 anos em todo o estado de Sergipe”!

Segundo Belivaldo, “com as 46.300 vacinas Coronavac e Astrazeneca que chegaram na tarde desta sexta-feira alcançaremos esta faixa etária em todos os 75 municípios, com a primeira dose necessária, já na próxima semana.

– Mais uma vez, a nossa Secretaria de Estado da Saúde colocou a sua logística em ação para receber, transportar, armazenar e distribuir as doses para as regionais, de forma a garantir que as secretarias municipais possam ampliar o número de pessoas imunizadas o mais rápido possível, disse.