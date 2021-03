CSC reprova requerimento e população continua sem saber aonde está o dinheiro









26/03/21 - 07:43:33

A Câmara Municipal de São Cristóvão reprovou por 10 votos a 2, requerimento que obrigava a divulgação de ‘onde foi parar’ o dinheiro recebido pelo Governo Federal para o combate a Covid-19 no município. O requerimento é de autoria do vereador Neto Batalha (PP), que ficou inconformado no fim da sessão ordinária, realizada de forma virtual na noite desta quinta-feira, 25. “O nosso pedido era um desejo da população, algo que prezava pela transparência da gestão pública, uma pena o pedido ser reprovado”, lamentou.

Apenas o próprio Neto Batalha e o colega Leandro da Renovação votaram a favor do requerimento. “Só queremos ter acesso a folha analítica com intuito de saber os gastos da Prefeitura com o dinheiro da covid. Só isso. Será que é pedir muito?”, questionou.

Inconformado, Neto afirmou que a luta não vai terminar na primeira batalha. Segundo ele, ainda esta semana vai protocolar novo requerimento, dessa vez no Ministério Público afim de ter acesso aos documentos onde revelam o destino final da verba repassada pela União. “É um compromisso que tenho com o povo de São Cristóvão. É meu papel fiscalizar o poder público municipal e dar uma resposta aos moradores. Todos só querem transparência”, declarou.

