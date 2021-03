Dia Mundial da Conscientização da Epilepsia: Saúde orienta sobre os cuidados









26/03/21 - 09:07:15

Dia 26 de março é celebrado o Dia Roxo, em alusão à conscientização da epilepsia e a Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece dúvidas sobre a doença. A Neurologista Fabíola Ramos explica que crises epilépticas acontecem de vários tipos e nem sempre são crises clássicas, em que o paciente cai e se debate, pode ter crise de ausência caracterizada por perda de consciência, desvio ocular, movimentos mastigatórios, crise mioclônica em que a pessoa tem sustos e derruba o que está na mão.

O diagnóstico clínico da epilepsia é baseado na ocorrência de duas ou mais crises espontâneas sem fator desencadeante e que ocorram com um intervalo maior que 24h.“Apesar de ser uma doença difícil de se ver por conta das crises, não é uma doença grave que comprometa outros órgãos, diferente de outras doenças crônicas e, na maioria das vezes, a epilepsia é uma doença tratável”, comenta Fabíola.

O tratamento é feito com medicamentos, é uma monoterapia. É escolhido um medicamento de acordo com o tipo de crise e com os achados no eletroencefalograma, quando a monoterapia não faz efeito, outros medicamentos são combinados de acordo com a necessidade do paciente.

Fabíola ressalta que ainda existe muito preconceito com a doença. “Ainda existe muito mito em relação à epilepsia como uma doença contagiosa, uma doença de espírito e muito medo em relação às drogas anticonvulsivantes. Por conta desse mito, existe muito pavor”, destaca. A importância da conscientização é para desmistificar a gravidade, a cronicidade e fazer as pessoas entenderem que a epilepsia não é uma doença contagiosa e que é tratável para a maioria. É possível controlar a doença, reduzir efeitos colaterais, crises e assim ter qualidade de vida.

Em casos de crise generalizada

Coloque a pessoa deitada de costas, em lugar confortável; Retire de perto objetos com que possa se machucar; mantenha-a deitada com a cabeça deitada para o lado; não tente colocar nada na boca; levante o queixo para facilitar a passagem de ar; folgue as roupas.

Fonte e foto SES