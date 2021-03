ENERGISA VAI CUMPRIR DETERMINAÇÃO DA ANEEL E SUSPENDE CORTE POR 90 DIAS









26/03/21 - 21:32:31

A Energisa informou, nesta sexta-feira (26) que vai cumprir a determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), divulgadas também nesta sexta-feira, com a suspensão do corte aos clientes de baixa renda inscritos na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), pelo período de 90 dias.

Segundo a Energisa, “o posicionamento do regulador nesse momento crítico que o país e a sociedade atravessam é de extrema relevância, uma vez que as decisões sobre o setor não cabem somente às distribuidoras, que seguem regulação federal e compõe uma cadeia que garantem segurança energética ao país”.

A empresa avisa que está “dedicada em manter o fornecimento de energia para seus mais de 8,1 milhões de clientes em todo o país e reforça que mantenham seus pagamentos em dia”.

Para apoiar neste momento, a Energisa dispõe de condições facilitadas de pagamento através dos canais digitais de atendimento:

Whatsapp Gisa 79 98101-0715

Aplicativo Energisa ON

Site energisa.com.br,

0800 079 0196

Sobre a Energisa – Com 116 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre.

Com receita líquida anual de R$ 16,9 bilhões (ano 2019), o Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de aproximadamente 20 milhões de pessoas) em 862 municípios de todas as regiões do Brasil, além de gerar cerca de 20,5 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energias renováveis (Alsol).