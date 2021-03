Mais 46,3 mil doses de vacinas contra Covid chegam ao Estado de Sergipe nesta sexta









26/03/21 - 18:13:42

A Secretaria de Saúde informou nesta sexta-feira (26) que 46,3 mil doses de vacinas contra a Covid-19 chegaram a Sergipe. A nova remessa estará disponível aos representantes dos municípios a partir da próxima semana.

Segundo a SES, as 46.300 doses de imunizantes já se encontram no Centro Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos e devem ser distribuídas com as prefeituras na próxima segunda-feira (29).

Foram enviadas 28.400 doses da Coronavac, produzida pelo Instituto Butantan, em São Paulo, e 17.900 doses da AstraZeneca, produzida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Segundo técnicos da Secretaria, esta nova remessa de imunizantes será distribuída rapidamente com as 75 prefeituras sergipanas.