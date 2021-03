PC PRENDE INVESTIGADO POR RECEPTAÇÃO, VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E ESTELIONATO









26/03/21 - 12:25:56

Policiais civis de Porto da Folha prenderam um homem de 26 anos suspeito de furto, receptação, violência doméstica e estelionato. Ele foi detido em cumprimento a mandado de prisão nessa quinta-feira, 25. A ação contou com o apoio da Polícia Militar na condução do suspeito à delegacia.

De acordo com as informações policiais, após o recebimento de informações sobre a localização do suspeito, os agentes fizeram buscas e, ao transitarem pelo povoado Lagoa Salgada, visualizaram um homem conduzindo uma motocicleta.

Os policiais identificaram que se tratava do suspeito. Os agentes solicitaram a parada do veículo e o homem foi detido. Na Delegacia de Porto da Folha, ele é investigado por descumprimento de medida protetiva, ameaça, lesão corporal e injúria, além de furto qualificado.

Na cidade de Nossa Senhora da Glória, ele é investigado pela prática de estelionato, com, pelo menos, 14 boletins de ocorrência registrados sobre o fato. Ele já encontra-se à disposição da Justiça para adoção das demais medidas legais cabíveis ao caso.

Fonte e foto SSP