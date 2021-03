Personagens da cena cotidiana protagonizam a exposição ‘Humanos e Urbanos Aracajuanos’









26/03/21 - 11:15:15

Telas do artista plástico Edidelson Silva seguem em cartaz até o dia 2 de abril no Shopping Jardins, em Aracaju (SE)

Quem visita o empreendimento localizado no bairro Jardins, na capital sergipana, tem a oportunidade de apreciar 14 obras em acrílico sobre tela que revelam riquezas e peculiaridades da cidade. ‘Humanos e Urbanos Aracajuanos’ acontece no corredor entre a Kalunga e a Camicado até o dia 2 de abril e o acesso é gratuito.

A mostra integra o Festival Colora, promovido pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju) por meio da Lei Aldir Blanc, e compõe as homenagens da Prefeitura e do Shopping Jardins aos 166 anos da capital.

Em seus trabalhos, Edidelson Silva convida o público a se deleitar com as belezas naturais, arquitetônicas, culturais e humanas da cidade. Seus traços e as cores marcantes conferem movimento e vivacidade à paisagem urbana onde brincantes, lavadoras de roupas, feirantes, catadoras de caranguejo protagonizam as cenas e dão um sentido especial a igrejas, praças, mangues, praias, pontes e mercados.

‘Humanos e Urbanos Aracajuanos’

O quê? Exposição com 14 telas do artista plástico Edidelson Silva que destacam riquezas naturais, culturais, arquitetônicas e humanas da capital sergipana.

Quando? Até 2 de abril. Segunda a quinta-feira, das 9h às 18h. Sexta-feira, 26 de março, das 9h às 17h. Sábado e domingo, 27 e 28 de março, fechado.

Onde? No corredor entre as lojas Kalunga e Camicado do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? Acesso gratuito.

Mais informações? (79) 2107.5555 | shoppingjardins.com.br | @ShoppingJardins.

Da assessoria

Foto: Divulgação