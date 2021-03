PMA apresenta a vereadores novas medidas para conter o coronavírus no transporte









26/03/21 - 06:32:12

Em reunião com vereadores de Aracaju, nesta quinta-feira, 25, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Superintendência Municipal Transportes e Trânsito (SMTT), apresentou as novas medidas preventivas que serão adotadas para conter a propagação do coronavírus no serviço de transporte público da cidade. A reunião foi realizada na sede da SMTT e respeitou todos os protocolos sanitários recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Dentre as novas medidas que serão adotadas a partir desta sexta-feira, 26, estão a contratação de 60 pessoas para organizar a fila de embarque e desembarque nos terminais de integração da cidade, aferir a temperatura das pessoas que estão nas plataformas e disponibilizar álcool líquido para a higienização das mãos dos usuários do sistema. Essa equipe também orientará os passageiros sobre a importância do distanciamento social e do uso de máscaras.

Para o superintendente da SMTT, Renato Telles, a reunião foi importante para que os vereadores e a população tenham conhecimento de tudo que vem sendo feito no transporte público para o combate à pandemia.

“O encontro entre os poderes Executivo e Legislativo é saudável e faz parte do processo democrático. Os vereadores são os representantes legítimos e escolhidos pelo povo, por isso, os convidamos para mostrar as novas medidas que serão adotadas a partir desta sexta, no transporte público para conter a propagação do novo coronavírus. Teremos mais pessoas, devidamente uniformizadas e com os itens de segurança, atuando nos terminais para organizar as filas, higienizar as mãos dos usuários, medir a temperatura e passar orientações de prevenção ao coronavírus”, declara.

Além disso, o superintendente reforçou na reunião que as ações que vêm sendo executadas no sistema desde o início da pandemia continuarão. “Os vereadores tiveram mais conhecimento do que vem sendo feito desde o início da pandemia e, agora, após a reunião, poderão ter ideias de novas proposituras para auxiliar o trabalho de combate ao vírus na capital. Aproveitei a oportunidade para reforçar também a continuidade das ações que vêm sendo realizadas desde o início da pandemia, como a desinfecção diária dos ônibus”, ressalta Renato Telles.

A Prefeitura instalou, no início da pandemia, recipientes com álcool 70% em todos os terminais de integração; fez a distribuição de máscaras reutilizáveis para os usuários do transporte; determinou às empresas de ônibus o reforço diário na higienização dos veículos, instalou lavatórios extras nos terminais para a higienização das mãos, colocou colaboradores nas entradas dos terminais para fazer a medição da temperatura e orientadores de embarque.

Reunião proveitosa

Para o presidente da Câmara de Vereadores, Nitinho Vitale, o momento é de união entre os poderes Legislativo e Executivo em prol da população. “Além das ações que foram apresentadas pelo superintendente, os vereadores também apresentaram ideias, então foi uma reunião muito importante. Eu acredito que serão atitudes fundamentais para conter esse vírus que vem maltratando a população do nosso estado e do mundo inteiro. Então a ideia principal é somar esforços para que a gente consiga minimizar os efeitos dessa pandemia na nossa cidade”, disse.

O vereador Professor Bittencourt, líder do governo, também ressaltou a importância do diálogo entre os poderes na adoção de medidas de combate à pandemia.

“A minha avaliação é muito positiva, primeiro porque essa reunião possibilitou um melhor diálogo com um universo muito importante da cidade, que repercute e absorve as informações, que são os vereadores. A SMTT, ao fazer isso, nos dá a possibilidade de apresentar à população as medidas que estão sendo executadas e as novas ideias, que são muitas e importantes, dada a situação complexa em que estamos vivendo, principalmente, no que se refere ao transporte público. Eu acho que esse conjunto de ações que o superintendente nos apresentou será muito positivo e muito certamente reduzirá as aglomerações e melhorará uma série de problemas. Sei que, ao sair daqui, todos os vereadores repercutirão essas medidas para o seu nicho”, afirma.

O vereador Fábio Meireles parabenizou a atitude da SMTT e disse que torce para que as medidas tenham o efeito esperado. “São medidas importantes porque realmente alcançam a população que utiliza diariamente o transporte público em Aracaju. Essa iniciativa nos ajuda a divulgar tudo que está acontecendo no município de Aracaju. Quem ganha com isso é a população”, declara.

Além dos vereadores Fábio Meireles, Nitinho Vitale e Professor Bittencourt, estiveram na reunião Palhaço Soneca, Anderson de Tuca, Breno Garibalde, Paquito de Todos, Fabiano Oliveira, Ricardo Vasconcelos, Cícero do Santa Maria, Pastor Diego, Isac, Binho, Pastor Eduardo, Joaquim do Janelinha e o secretário de Governo de Aracaju, Evandro Galdino.

Outras medidas

Somadas às novas intervenções previstas para essa sexta, o superintendente expôs as medidas já empregadas pela Prefeitura de Aracaju, desde o início da pandemia, como a distribuição de mais de 90 mil máscaras reutilizáveis, a desinfecção constante dos terminais, a instalação de recipientes com álcool em gel nas entradas e saídas de todos os terminais, a realização de campanhas de incentivo ao uso correto da máscara, o reforço na higiene diária dos veículos, o aumento da frota em linhas de maior demanda e a presença de colaboradores nos acessos dos terminais para fazer a medição da temperatura dos usuários do sistema.

O Município também determinou um escalonamento no horário do comércio, conforme decreto. Dessa forma, o comércio em geral do Centro da cidade pode funcionar das 9h até às 17h e os demais estabelecimentos funcionam entre 10h e 18h. O objetivo é reduzir a quantidade de pessoas nos ônibus nos horários de maior fluxo.

Nesta quinta, a SMTT também começou a instalar tendas para ampliar provisoriamente a plataforma do Terminal do Mercado, aumentando a área de embarque e desembarque de passageiros.

Foto Sergio Silva

Por Tirzah Braga