PREFEITURA DISPONIBILIZA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 AOS FINS DE SEMANA









26/03/21 - 12:39:57

Com a ampliação da faixa etária para vacinação contra covid-19, em Aracaju, a Prefeitura, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), também ampliou os dias disponíveis para a imunização na capital. Para tanto, o drive-thru montado no Parque Augusto Franco (Sementeira) e algumas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) passam a funcionar aos sábados e domingos.

Com a chegada de mais 22 mil doses, a Prefeitura ampliou a faixa etária da vacinação, contemplando idosos a partir dos 68 anos, além de seguir com a imunização dos profissionais de saúde. No entanto, para evitar aglomerações, além da vacinação aos fins de semana, o cronograma foi escalonado.

“Temos feito um escalonamento baseado numa estimativa populacional da idade. Esse cuidado tem sido tomado para evitar as aglomerações, principalmente das que ocorrem nas unidades básicas de saúde. A partir de agora, essa estimativa populacional aumenta muito e, só para ter uma ideia, na faixa de 70 anos são mais de cinco mil pessoas e na de 68 temos mais de nove mil estimadas, então, precisamos criar mecanismos de divisão e, ao mesmo tempo, proporcionar o serviço aos fins de semana”, pontua a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza.

Planejamento

Neste final de semana, a Prefeitura vai vacinar idosos de 71 anos (nascidos entre janeiro a março de 1950 e abril a junho de 1949), no sábado, dia 27; e de 70 anos (nascidos entre setembro a dezembro de 1950), no domingo, 28.

Para isso, o público alvo poderá se dirigir ao drive-thru, na Sementeira, das 8h às 17h, e às UBSs Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco), Francisco Fonseca (no 18 do Forte), e Edézio Vieira de Melo (no Siqueira Campos), das 8h às 16h.

“Contamos com a compreensão da população para que vá se vacinar no seu mês e ano para que, dessa forma, a gente consiga ter uma fluidez maior na vacinação e uma segurança para todo mundo”, ressalta Waneska.

Do início da vacinação até o momento, cerca de 50 mil pessoas, entre idosos e profissionais de saúde, já foram vacinadas contra covid-19.

Confira o cronograma

Sábado, 27 de março – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1949;

Domingo, 28 de março – idosos com 70 anos, nascidos entre janeiro e março de 1951 e abril de 1950;

Segunda-feira, 29 de março – idosos nascidos em maio e agosto de 1950;

Terça-feira, 30 de março – idosos de 70 anos, nascidos entre setembro e dezembro de 1950;

Quarta-feira, 31 de março – idosos de 69 anos, nascidos entre janeiro e março de 1952, e abril e junho de 1951;

Quinta-feira, 1º de abril – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1951;

Sexta-feira, 2 de abril – idosos de 68 anos, nascidos entre janeiro e março de 1953, e abril de 1952;

Sábado, 3 de abril – idosos nascidos entre maio e agosto de 1952;

Domingo, 4 de abril – idosos nascidos entre setembro e dezembro de 1952.

Foto: Marcelle Cristinne