Prefeitura registra queda de 26% na procura pela vacina contra meningite









26/03/21 - 12:59:24

Uma das formas mais importante de evitar doenças virais, a vacina está entre os serviços porta aberta ofertados pelo Sistema Único de Saúde, e garante proteção em diversas fases da vida, principalmente na primeira infância.

Mas por conta da pandemia, de acordo com uma pesquisa da farmacêutica GSK (que fornece a vacina meningocócica C para o Programa Nacional de Imunizações), 50% dos pais brasileiros adiaram ou suspenderam a vacinação de seus filhos.

Na capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garante as imunizações de rotina, durante todo o ano, nas Unidades Básicas de Saúde.

Segundo dados do DataSus, em Aracaju, nos últimos dois anos, foram aplicadas 45.092 doses da vacina Meningocócica Conjugada, sendo 25.941 aplicadas em 2019 e 19.151 no ano passado. Comparando os dois períodos, registra-se uma queda de 26% na procura pela vacina contra meningite.

Pelo SUS, além da vacina Meningo C (indicada aos três meses, tendo como segunda dose e o reforço, aos cinco e 15 meses, respectivamente), também é ofertada a Meningite ACWY, que previne contra as bactérias do tipo A, C, W e Y, indicada para adolescentes com 11 e 12 anos.

“A meningite é uma infecção do sistema nervoso central, que pode levar a criança a óbito ou a uma sequela neurológica grave. Para a grande maioria das causas de meningite temos vacinas fornecidas no SUS, e durante a pandemia, essas vacinas não deixaram de ser fornecidas aqui na capital. Então é de extrema importância que os pais mantenham esse calendário atualizado, para evitar um problema muito grave no futuro”, orienta o coordenador do serviço pediátrico da SMS, William Barcelos.

Ainda de acordo com o médico, comumente, a meningite é causada por infecção decorrente de bactérias, principalmente Streptococcus, Hemophilus influenza e a Neisseria meningitidis, contra as quais, atualmente, já há vacina disponível.

“A redução nas taxas de óbitos e de pessoas com sequelas físicas ou neurológicas decorrentes da meningite somente foi possível, ao longo dos anos, por conta da vacinação. Da mesma forma que a gente está lutando para conseguir vacinar contra a covid, a gente precisa garantir o fornecimento das vacinas de rotina, disponíveis no sistema de saúde, para as nossas crianças”, considera William.

Agendamento pelo 0800

Para ter acesso às vacinas de rotina, pais ou responsáveis, ou ainda qualquer outro usuário pode se dirigir a uma Unidade Básica de Saúde e apresentar documento de identificação e cartão de vacinação.

Usuários que ainda não são vinculados à sua UBS de referência, devem apresentar documentos pessoais e um comprovante de residência. A imunização acontece logo após o cadastro na unidade.

Antes mesmo de sair de casa, o usuário pode realizar o agendamento da vacina através da central telefônica da Secretaria Municipal da Saúde, pelo número 0800 729 3534, opção 6. O serviço de agendamento funciona de segunda sexta-feira, das 8h às 17h.

Salas de vacina ativas

Por conta da pandemia, quatro Unidades Básicas de Saúde restringiram o atendimento para casos de síndromes gripais. Nas unidades Geraldo Magela (Orlando Dantas), Ministro Costa Cavalcante (Inácio Barbosa), José Machado de Souza (Santos Dumont) e Onésimo Pinto (Jardim Centenário), a sala de vacina está fechada.

No momento, 28 Unidades Básicas de Saúde estão com as salas de vacinação funcionando de forma rotineira, das 8h às 16 horas. Outras 13 unidades estão com horário de atendimento estendido até às 18h, são elas: UBS Hugo Gurgel (Coroa do Meio), UBS Augusto Franco (Farolândia), UBS Dona Sinhazinha (Grageru), UBS Francisco Fonseca (18 do Forte), UBS Fernando Sampaio (Castelo Branco), UBS Dona Jovem (Industrial), UBS Marx Carvalho (Ponto Novo), UBS Santa Terezinha (Robalo), UBS Antônio Alves (Atalaia), UBS Manoel de Souza (Sol Nascente), UBS Joaldo Barboza (América), UBS Cândida Alves (Santo Antônio) e UBS José Calumby (Jardim Centenário).

Fonte e foto assessoria