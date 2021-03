PRESIDENTE DA ADEPOL RECEBE ALTA APÓS UMA SEMANA INTERNADO COM COVID-19









26/03/21 - 16:36:01

O presidente Isaque Cangussu recebeu alta médica na tarde desta sexta-feira, 26, depois de sete dias internado com Covid-19. O delegado passa bem e continuará a fisioterapia em casa nos próximos dias.

“Agradeço a todas as orações, mensagens e pensamentos positivos. Estou em casa para seguir a recuperação. Peço que continuem seguindo as recomendações de distanciamento e uso de máscara, enquanto essa pandemia não for completamente debelada”, diz.

Isaque havia testado positivo para a doença em 09 de março e foi internado dez dias depois no Hospital São Lucas, em Aracaju, onde já tinha passado pela urgência, medicado e liberado, no dia 15. No dia 19, ele se sentiu mal e retornou àquele hospital, onde teve diagnóstico, através de uma tomografia de tórax, que apontou comprometimento de mais de 30% dos pulmões.

Fonte e foto Adepol