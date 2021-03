Projeto Nossa Energia iniciou suas atividades em 2019 e já realizou a troca de 141,4 mil lâmpadas









Programa tem como objetivo beneficiar famílias de baixa renda e reduzir o consumo de energia elétrica

Um dos compromissos da Energisa Sergipe é realizar ações que promovam a utilização racional de energia. Pensando nisso, a empresa desenvolve projetos que orientam a população sobre a importância do consumo consciente. O Projeto Nossa Energia tem como um dos objetivos substituir lâmpadas incandescentes e fluorescentes por lâmpadas de LED para os clientes tarifados como baixa renda. Essa troca proporciona uma economia significativa nas contas de energia desse consumidor.

O Nossa Energia iniciou suas atividades em 2019 e até dezembro de 2020, foram substituídas 141,4 mil lâmpadas em Sergipe. “O objetivo é realizar a troca de 200 mil lâmpadas até dezembro de 2021, número que já poderia estar mais próximo se não fosse a paralisação por conta da pandemia”, afirma Pedro Martiniano, responsável pelo Programa de Eficiência Energética da Energisa Sergipe, PEE. Esse ano nos meses de janeiro e fevereiro, a empresa atuou no Vale do Cotinguiba contemplando as cidades de General Maynard, Santa Rosa de Lima e Maruim. Foram atendidas 1.968 famílias e 2.894 trocas efetuadas só nesse período.

Durante este período de pandemia também foram entregues nessas residências kits com máscara e álcool em gel nas residências contempladas com a substituição das lâmpadas.

Quem pode receber lâmpadas novas

Famílias que tenham renda mensal de até meio salário mínimo por pessoa, que algum membro receba o Benefício de Prestação Continuada (BPC) ou que estejam inscritas no Cadastro Único para programas sociais do Governo Federal. A solicitação do cadastro deve ser feita por um dos integrantes da família, que não precisa necessariamente ser o titular da conta de energia. O pedido passa por avaliação e, se aprovado, o cliente pode ser beneficiado com descontos de até 65% na conta de energia, a depender do consumo mensal. Existem aproximadamente 260 mil famílias cadastradas nos Centros de Referência de Assistência Social de todo o Estado e 227.150 mil inscritas no programa da Energisa. “O PEE faz esse trabalho de porta em porta, buscando consumidores que se encaixem no perfil como baixa renda. Nossa equipe verifica não só se o cliente tem direito ao benefício como também sobre as condições dos equipamentos elétricos daquela família”, explica Pedro.

Para ganhar até quatro novas lâmpadas, o cliente deve apresentar a última conta de energia elétrica paga. A substituição de lâmpadas incandescentes e fluorescentes, que tem o consumo elevado de energia elétrica, por lâmpadas de LED, onde o gasto é bem menor, visa combater o desperdício de energia elétrica e estimular o consumo consciente.

Destino dos resíduos.

As lâmpadas recebidas são entregues a empresa EcoTI que recolhe os gases derivados de mercúrio presentes nas lâmpadas fluorescentes e separa o vidro e o metal, destinados ao setor industrial. “Trabalhamos em parceria com empresas sérias e seguimos rigorosamente todas as determinações de descarte de resíduos, minimizando prejuízos ao meio ambiente”, declara o gerente.

