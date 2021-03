ALESSANDRO CONFIRMA A DESTINAÇÃO DE 9 MILHÕES PARA COMPRA DE VACINAS









26/03/21 - 05:14:29

O senador Alessandro Vieira(Cidadania-SE) confirmou nesta quinta-feira (25) a destinação de 9 milhões da sua emenda de bancada para compra de vacinas para Sergipe. A confirmação foi feita antes da votação do texto final da LOA (Lei Orçamentária Anual), que está na pauta de hoje no Congresso. O deputado federal Fábio Mitidieri também realizou o remanejamento do mesmo valor.

“Conseguimos fazer a alteração nas emendas de bancada, apesar das dificuldades. Infelizmente, só eu e Fábio Mitidieri fizemos o remanejamento para aquisição de vacinas. Esse valor de 9 milhões, possibilita, por exemplo, a aquisição de aproximadamente 300 mil doses da vacina da Oxford, vacinando 150 mil sergipanos”, ressalta o senador.

A expectativa era de que toda a bancada fizesse destinação semelhante, no entanto, somente o senador Alessandro Vieira e o deputado Fábio Mitidieri participaram da iniciativa. O governador Belivaldo Chagas havia declarado que, mesmo com saldo positivo na conta COVID, não existe recurso suficiente para a aquisição de vacinas. Com o remanejamento, o total de 18 milhões serão destinados para compra das vacinas.

“O momento requer união e foco no que é urgente e necessário. Somente a vacinação da nossa população nos permitirá reduzir a contaminação e realizar a retomada econômica”, enfatiza Alessandro Vieira.

Fonte e foto assessoria