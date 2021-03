TOQUE DE RECOLHER COMEÇA MAIS CEDO NESTA SEXTA-FEIRA NO ESTADO EM SERGIPE









26/03/21 - 10:30:41

A partir desta sexta-feira (26) bares, restaurantes e estabelecimentos semelhantes podem funcionar apenas por meio dos serviços de entrega em domicílio (delivery) durante o toque de recolher em Sergipe.

Fica mantido o horário do toque de recolher das 18h às 5h até esse domingo (28), retornando a partir das 20h na segunda-feira (29).

O objetivo do Governo é limitar ainda mais a circulação de pessoas e a proliferação do novo coronavírus, evitando também o crescimento no número de pessoas infectadas, a ocupação nos hospitais e os óbitos.