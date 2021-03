TRATAMENTO PRECOCE: DEPUTADO ENVIA OFÍCIO A SES E SMS E PEDE ESCLARECIMENTOS









26/03/21 - 08:55:48

Em um momento de pico da pandemia do novo coronavírus, com um assustador número de casos da covid-19 e mortes em Sergipe, o deputado estadual, Rodrigo Valadares, enviou um ofício à Secretaria de Saúde Estadual e do município de Aracaju, para tomar conhecimento se está sendo aplicado o tratamento precoce da doença.

“Queremos saber se os poderes estadual e municipal estão adotando o tratamento precoce, amplamente utilizado no mundo, no combate ao COVID”, disse.

Para o parlamentar, o tratamento precoce tem como principal finalidade prevenir o agravamento da Covid que tem aumentado o número de internações. “Todas as medidas são necessárias para que possamos evitar mais mortes, além de desafogar os hospitais. Vacina, tratamento precoce e cuidados de higiene sanitária. Essa é a fórmula”, pontuou.

No ofício, o tratamento destacado é o mesmo editado pelo Ministério da Saúde: Hidroxicloroquina + Azitromicina ou Cloroquina + Azitromicina, associados ou não à vitamina C, D e Zinco. “Ainda que o Governo Federal tenha destinado expressivo montante dessas substâncias ao Estado, não há conhecimento de que estão seguindo o protocolo precoce do uso”, disse.

O deputado já vem demonstrando preocupação com a atual situação do Estado e, na última semana, fez diversos questionamentos sobre onde estavam os hospitais de campanha que servem para auxiliar no combate à pandemia.

Por Luísa Passos