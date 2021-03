Vereador Cícero pede agilidade na reconstrução do posto Elisabete Piter no Santa Maria









26/03/21 - 10:50:06

Na Sessão desta quinta feira, (25), o Vereador Cícero do Santa Maria utilizou o grande expediente da Câmara Municipal de Vereadores de Aracaju, inicialmente lamentado e solicitando um minuto de silêncio ao parlamento, pela trágica marca de 300 mil mortes no Brasil em decorrência da Covid-19. Após este ato de reverência o Vereador trouxe ao conhecimento da sociedade Aracajuana duas boas notícias.

atendidos pelas autoridades competentes os pedidos para que portadores de deficiência e pacientes oncológicos fossem prioridade na fila de vacinação em Sergipe. Pedidos feitos pelo Vereador Cícero do Santa Maria e pela Vereadora Sheyla Galba, respectivamente.

Também durante sua fala. o Vereador citou algumas situações relacionadas ao Bairro Santa Maria. Um dos relatos colocados em pauta foi a demolição do posto de saúde Elizabete Piter, que ocorreu para que fosse reconstruído com uma estrutura muito melhor e preparada, para atender a comunidade. ” Nós já tivemos uma reunião com o Prefeito Edvaldo Nogueira, que garantiu que está tudo encaminhado para a reconstrução do posto. Pedimos agilidade nesse processo pois se está funcionando agora nesse tempo de pandemia, ajudaria bastante o povo” Disse o Vereador Cícero.

Pra finalizar o seu pronunciamento, Cícero relatou uma visita que fez junto a lideranças locais, no bairro coqueiral. Lá, puderam visitar uma imensa área inutilizada em frente a uma escola, O Vereador pediu que a Gestão Municipal pudesse analisar a possibilidade da construção de uma praça, pois segundo ele, ali habitam muitas pessoas e crianças que necessitam desse tipo de lazer.

Fonte e foto assessoria