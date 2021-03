Academia da saúde de São Cristóvão disponibiliza aulas on line









27/03/21 - 08:06:47

O Projeto academia da saúde de São Cristóvão disponibilizou um cronograma de atividades à distância com o objetivo de promover a pratica de atividades físicas para combater o sedentarismo, a depressão e doenças crônicas não transmissíveis durante a pandemia. As aulas acontecem todas às segundas, quartas e sextas-feiras das 14h às 15h de forma remota pelo aplicativo Google Meet.

“Buscamos contribuir para a promoção da saúde da população da cidade de São Cristovão com orientações e práticas corporais melhorando a qualidade de vida. Na aula é valorizado o movimento para qualificar as habilidades motoras, a consciência corporal, trabalhando a livre expressão corporal e a coordenação motora”, afirmou o profissional de Educação Física Edmilton Oliveira da Cruz, responsável pelo projeto.

O projeto, que acontecia semanalmente na Praça da Matriz, no Centro Histórico de São Cristóvão, agora disponibiliza atividades de forma virtual, oferecendo exercícios dinâmicos com movimentos rítmicos e acompanhados de músicas motivadoras. Entre as atividades o programa disponibiliza Ginástica Aeróbica, Fit dance e Zumba.

“A atividade eleva a freqüência cardíaca, fazendo com que o fluxo sanguíneo fique mais acelerado do que quando o corpo está em repouso, liberando durante a prática serotonina e endorfina que trazem uma sensação de bem-estar e satisfação”, concluiu.

Quem quiser participar das aulas deve entrar em contato com o Educador Físico Edmilton Oliveira da Cruz, responsável pelo projeto através do número 79 9 8854-2535.

Fonte e foto assessoria