BB FECHA AGÊNCIA EM ITABAIANA E FUNCIONÁRIOS SERÃO REALOCADOS









27/03/21 - 08:49:07

O Banco do Brasil fechou a agência localizada na avenida Dr. Luiz Magalhães, no município de Itabaiana.

As atividades da unidade bancária foram encerradas nesta sexta-feira (26) e faz parte de um programa de reestruturação do BB, anunciado pela instituição em 2020.

Em nota, o Banco do Brasil informou que os clientes da agência fechada na cidade foram realocados para a unidade do banco situada na Praça Fausto Cardoso.

Os funcionários também serão realocados para outras agências. Além da unidade de Itabaiana, serão fechadas em Sergipe as agências de Pacatuba, Monte Alegre, Porto da Folha, Nossa Senhora de Lourdes, Poço Redondo, Salgado, Tomar do Geru e, ainda, a unidade que fica no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) e a agência de pessoa física do bairro Siqueira Campos, ambas em Aracaju.