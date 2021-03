Governo do Estado construirá Parque de Exposições em Santa Rosa do Ermírio









27/03/21 - 09:06:37

Ação será possível graças a emenda parlamentar do deputado Fábio Mitidieri

Na manhã desta sexta-feira (26), o secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, e o deputado federal Fábio Mitidieri estiveram em Santa Rosa do Ermírio, município de Poço Redondo, para discutir a implantação do projeto do Parque de Exposições. O empreendimento vai potencializar as atividades já desenvolvidas na região, como a tradicional festa do leite, evento que inclui exposição, venda e premiação de animais.

O povoado de Santa Rosa do Ermírio produz cerca de 130 mil litros de leite por dia. Para o secretário, Sales Neto, com a construção do Parque de Exposição dos Cajueiros, a região ganhará um grande atrativo, aumentando o fluxo de turistas na região, movimentando a economia e gerando renda para a população. A obra, que será realizada pelo Governo do Estado, acontecerá graças uma emenda parlamentar do deputado Fábio Mitidieri, no valor de R$ 1.912.356,00, que foi alocada, através do Ministério do Turismo, na Secretaria de Estado do Turismo (Setur/SE).

“Esta é uma obra muito importante para Santa Rosa do Ermírio. Um sonho desta comunidade que está sendo possível devido aos recursos provenientes da emenda do deputado Fábio Mitidieri. Essa obra sempre foi um desejo do governador Belivaldo Chagas, que tem uma relação de carinho muito grande com Santa Rosa do Ermírio desde a época em que era deputado estadual e sabe que esse é um grande sonho da comunidade”, disse Sales Neto.

Autor da emenda parlamentar, com recursos via Ministério do Turismo, o deputado federal Fábio Mitidieri se diz feliz em poder estar cumprindo uma promessa e enalteceu a parceria com o Governo de Sergipe. “ Nós vamos conseguir realizar uma grande obra, vai ser importante para o produtor do leite e para a população que vai ter aqui uma área para realizar leilão, vaquejada, área de inseminação artificial para uma futura parceria com a Universidade Federal, tudo isso sendo contemplado nessa região. O Parque dos Cajueiros, que será um espaço utilizado durante todo o ano e a população vai desfrutar dessa área. Fico feliz em poder, juntamente com o Governo do Estado, proporcionar isso”, ressaltou .

Para a vice prefeita do Município de Poço Redondo, Aline Vasconcelos, o Parque é de grande importância para o município, principalmente para o distrito de Santa Rosa do Ermírio. “Essa construção vai dar maior qualidade aos produtores de leite da nossa região. Poderemos nos tornar um centro de referência em nosso município, com laboratórios, salas de auditórios, para proporcionar cursos para os agricultores e, cada vez mais, melhorar a genética de leite do nosso município, onde a pecuária é a maior fonte de renda”, finalizou.

Estiveram presentes a vice-prefeita, Aline Vasconcelos, representando o prefeito Júnior Chagas, além de vereadores, produtores de leite e organizadores da festa do leite que acontece todos os anos naquele município. Participaram também a arquiteta do projeto, Lucivanea Souza, e engenheiros da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs).

Foto: Erick Ohara