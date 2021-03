Mais de 66% dos idosos de 71 anos foram vacinados no primeiro dia dessa faixa etária









27/03/21 - 08:24:36

O movimento nos pontos de vacinação contra a covid-19 foi constate no primeiro dia da imunização dos idosos com 71 anos em Aracaju. Nesta sexta-feira, 26, 2.078 pessoas dessa faixa etária foram vacinadas, além de 337 profissionais da saúde, contabilizando 2.750 aracajuanos imunizados com a primeira dose. Somados aos idosos de 71 anos vacinados anteriormente, Aracaju já atingiu 66,4% da meta, que é de 3.478 pessoas dessa faixa etária, segundo estimativa da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A logística elaborada pela Prefeitura de Aracaju e executada pela SMS, mais uma vez, garantiu a vacinação ágil e rigorosa, sem aglomerações nem longa espera. No drive-thru montado no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), o fluxo foi intenso durante todo o dia. Além dos idosos acima de 71 anos, profissionais da saúde foram vacinados no posto volante.

No início da tarde, o aposentado Antônio Francisco Valadão esteve no drive para receber a primeira dose da vacina. Ele conta que se sente muito feliz de ter chegado a vez dele de ser imunizado. “Depois desse tempo todo em casa, tomei a vacina, me sinto mais seguro. Agora, é esperar a segunda dose”, conta.

A alegria de receber a primeira dose também foi partilhada por Luzia Gomes. “A vacina nos dá esperança de que tudo vai terminar bem, não só para mim, mas para toda a população”, comemora. E ela já está ansiosa para receber a segunda dose, no dia 26 de junho. “Espero que chegue logo”, diz.

Postos fixos

Além da vacinação no posto volante na Sementeira, os idosos acima de 71 anos foram imunizados em 31 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) em todas as regiões da capital e nos quatro pontos de vacinação montados na Escola Jornalista Paulo Costa (Bugio), no Cras João de Oliveira Sobral (Santos Dumont), na EMEF Juscelino Kubistchek (Coroa do Meio) e na Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Grageru).

A dona de casa aposentada Maria Amélia Santos Sampaio recebeu a primeira dose da vacina na UBS Edézio Vieira de Melo, no Siqueira Campos. Ela considera que é uma maravilha ser vacinada depois de tudo o que aconteceu nos últimos meses. “A vacina chegou na hora certa, agora as coisas vão melhorar para todo mundo”, expressa.

Quem também recebeu a vacina com muita alegria foi a servidora aposentada Maria Ivete de Oliveira, que compareceu ao ponto de vacinação na Paróquia Sagrado Coração de Jesus. “A gente sabe que a vacina é a solução para acabar com a pandemia, então me enche de esperança receber a primeira dose e ver mais pessoas sendo vacinadas”, relata.

Apesar do movimento regular ao longo do dia, a imunização nos pontos fixos se deu de maneira organizada e sem aglomeração, garantindo a segurança dos idosos e dos acompanhantes.

Além da vacinação no drive da Sementeira, os profissionais da saúde continuam a ser imunizados no ponto exclusivo, montado na Escola Municipal Presidente Vargas, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Plantão no final de semana

Cumprindo o compromisso de vacinar a população com agilidade, a Prefeitura de Aracaju organizou mais um plantão de imunização, que acontecerá durante o final de semana.

No sábado, 27, poderão ser imunizados os idosos de 71 anos, nascidos entre julho e dezembro de 1949. Já no domingo, 28, a vacinação é direcionada aos idosos com 70 anos, nascidos entre janeiro e março de 1951 e abril de 1950.

Durante o plantão, o público-alvo de cada dia poderá se dirigir ao drive-thru, na Sementeira, das 8h às 17h, e às UBSs Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco), Francisco Fonseca (no 18 do Forte), e Edézio Vieira de Melo (no Siqueira Campos), das 8h às 16h.

Foto Sérgio Silva