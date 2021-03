MORRE, NESTE SÁBADO VÍTIMA DA COVID-19, O ECONOMISTA CÍCERO VEIGA ROCHA









27/03/21 - 14:26:47

Morre vítima de Covid neste sábado (27/03/21), o economista Cícero Veiga da Rocha, um alagoano que chegou a Sergipe no ano de 1968 e desde então exerceu diversos cargos de destaque em empresas como Condese, Banese, Codise, Fundese, Deso e também no Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Cícero Veiga estava internado no Hospital São Lucas, em Aracaju.

O ex-governador e ex-senador Antônio Carlos Valadares enviou os “meus sinceros pêsames à família do meu amigo Cícero Veiga”. E o considerou um “homem tranquilo, capaz e trabalhador”.

– No meu governo foi presidente da Deso, quando trabalhou com afinco para regularizar o sistema de distribuição de água, na capital e no interior, com tarifas justas para o consumidor, disse.

Cícero Mendes também foi secretário da Fazenda do Governo Gilton Garcia, no Amapá, no ano 90, onde atuou com muita eficiência e implantou um sistema avançado de administração das finanças daquele Estado.