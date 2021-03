Prefeitura de Aracaju segue desinfetando terminais de ônibus de maneira intensificada









27/03/21 - 08:12:33

A Prefeitura de Aracaju está intensificando a ação de desinfecção nos terminais de ônibus da capital para auxiliar no combate ao novo coronavírus. A programação elaborada e executada, desde março de 2020, início da pandemia, já assistia esses espaços.

No entanto, diante do aumento do número de casos na capital, a Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb) alterou o cronograma e, com o apoio da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), passou a atender, de segunda a sábado, esses locais de intensa circulação de pessoas.

O procedimento para reforçar a higienização desses espaços teve início às 8h de quarta-feira (24) pelo Terminal DIA e seguiu para os terminais do Mercado Central e da Visconde de Maracaju.

Na quinta (25) e nesta sexta, 26, foram atendidos os terminais da Atalaia, Leonel de Moura Brizola e, mais uma vez, o Terminal da avenida Visconde de Maracaju. Conforme a empresa municipal, neste sábado, dia 27, a Prefeitura de Aracaju direciona o serviço para os terminais da avenida Ivo do Prado e do Mercado Central.

A Emsurb antecipou que na próxima segunda, dia 29, a equipe de desinfecção retornará aos terminais da Visconde de Maracaju e Leonel Brizola. Completam essas programações, pontos de ônibus e táxi, clínicas e hospitais, órgãos das esferas federal, estadual e municipal e instituições filantrópicas.

“A Prefeitura de Aracaju realizou, até este dia, 3.773 ações de desinfecção na cidade. A ação tem proporcionado mais segurança para aqueles que trabalham e circulam nas pelas áreas”, enfatizou o presidente da empresa, Luiz Roberto Dantas.

“Os trabalhos iniciam pela varrição e, em seguida, com auxílio de caminhão-pipa, é aplicado o hipoclorito de sódio e o sabão desinfetante. Esta solução tem a função de eliminar o vírus que possa estar no chão, corrimão, paredes, dentre outros locais”, completou o diretor de Operações, Bruno Moraes.

Foto: Felipe Goettenauer

Assessoria de Relações Institucionais e Comunicação da Emsurb