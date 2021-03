Sergipe irá iniciar a vacinação dos idosos de 68 e 69 anos









27/03/21 - 11:50:45

Sergipe recebeu nesta sexta-feira (26), mais 46.300 doses de vacinas contra a covid-19, sendo, 28.400 doses da Coronavac e 17.900 da Astrazeneca.

As vacinas serão destinadas a imunização dos idosos de 68 e 69 anos.

A SES encaminhará as vacinas para as sedes das regiões de saúde, onde os municípios fazem a retirada das doses. Já as regionais de Aracaju e Nossa Senhora do Socorro, retiram o imunizante na Central de Imunização.

Em Aracaju, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou o início da vacinação de idosos de 68 e 69 anos. A ampliação da faixa etária ocorreu graças à chegada de 22 mil novas doses de vacinas no último dia 23.

Conforme o calendário divulgado pela SMS, nos dias 31 de março e 1º de abril serão vacinados aqueles que têm 69 anos, e nos dias 2, 3 e 4 de abril, serão imunizados os idosos com 68 anos.