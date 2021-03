CONFIANÇA E VITÓRIA FICARAM NO 0 A 0 PELA SEXTA RODADA DA COPA DO NORDESTE









28/03/21 - 06:01:19

O Confiança e Vitória entrou em campo na tarde desde sábado (27) para duelo pela Copa do Nordeste, realizado no Barretão, em Lagarto e terminou o jogo em 0 a 0.

Os times não conseguiram mexer no placar. Foi um primeiro tempo mais movimentado e com boas chances para os dois lados. Na volta do intervalo, houve muitas substituições e uma intensidade ofensiva bem menor. No fim das contas, um empate que pode tirar as equipes da zona de classificação a depender dos outros resultados.

O empate mantém o Confiança na quarta colocação do Grupo A, momentaneamente, com 07 pontos, mas pode cair na tabela com o decorrer dos jogos da rodada. Já o Vitória é o terceiro colocado do Grupo B, com 09 pontos.

O Confiança volta a jogar no dia 5 de abril contra o Botafogo-PB, às 19h30, no Almeidão. Um dia antes, o Vitória recebe o Treze-PB, às 18h, no Barradão.

Foto Lucas Almeida/ADC