DEFESA CIVIL EMITE ALERTA DE CHUVAS MODERADAS E MARÉ ALTA PARA AS PRÓXIMAS 72H









28/03/21 - 06:00:27

A Prefeitura de Aracaju, por intermédio do Comitê de Gerenciamento de Crise, mantém equipes da Secretaria Municipal da Defesa Social e Cidadania (Semdec) em atenção ao alerta de chuvas moderadas para as próximas 72h, emitido pelo Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Equipes da Defesa Civil estão em prontidão para as necessidades que possam surgir e a população já foi alertada sobre os perigos derivados da instabilidade climática.

“Recebemos um alerta do Centro de Previsão e Estudos Climáticos, informando que nas próximas 72h poderão ter pancadas de chuvas em todo o litoral de Aracaju. Com base nessa informação, encaminhamos um alerta, via SMS, para os mais de cinquenta mil celulares que estão cadastrados no 40199, para que as pessoas redobrem o estado de atenção, inclusive porque teremos também maré alta”, explica o coordenador da Defesa Civil, major Silvio Prado.

A administração municipal está acompanhando o índice pluviométrico e está atenta para agir a qualquer chamado através do número emergencial 199, que funciona 24h. O cuidado precisa ser redobrado, uma vez que as fortes chuvas serão acompanhadas de uma maré de 2,4 metros.

Cadastro

Para receber os alertas é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir na área destinada à mensagem o CEP da localidade sobre a qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito e possibilita cadastrar mais de um CEP.

Foto Sérgio Silva