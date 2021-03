Governo coloca à disposição de agricultores cinco tratores e dez implementos agrícolas









28/03/21 - 07:39:35

Equipamentos adquiridos com recursos de emenda parlamentar irão auxiliar no preparo da terra para o plantio

Se o período chuvoso está chegando, é tempo de preparo da terra para o plantio. Nesta sexta-feira (26), o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, Desenvolvimento Agrário e Pesca (Seagri), entregou cinco novos tratores e 10 implementos agrícolas aos municípios de Cristinápolis e Santa Rosa de Lima; à Cooperativa de Produtores Rurais do Estado de Sergipe (Coopese); e à Cooperativa Nordestina de Industrialização de Produtos Agropecuários Ltda.

Os novos equipamentos trarão maior rapidez ao plantio e à colheita, oferecerão maior facilidade no manejo e manutenção das lavouras, e possibilitarão maior produtividade e padronização dos sistemas produtivos, conforme destaca o secretário de Estado da Agricultura, André Bomfim. “A entrega desses tratores acontece no período correto, com as chuvas já começando em nosso Estado. Por conta da pandemia, fizemos uma entrega simbólica, para que os equipamentos sirvam ao plantio no tempo adequado, fomentando a nossa agricultura”, disse André.

Tratores e equipamentos foram adquiridos por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal João Daniel, no valor de R$ 444.262,50 com contrapartida do Governo de Sergipe. Ao todo, cinco tratores, cinco grades aradoras e cinco carretas foram colocados à disposição dos agricultores para a próxima safra, através de cessão de uso. Segundo o diretor-presidente da cooperativa Coopese, Jorge Oliveira, os tratores vão ajudar o homem do campo a iniciar suas plantações no período adequado. “Queremos agradecer ao deputado, ao secretário e ao governador Belivaldo Chagas por isso”, afirmou Jorge.

O presidente da Cooperativa Nordestina, Marcelo Edson, também revelou satisfação ao receber os equipamentos. “O trator vai fortalecer e beneficiar várias famílias que vivem da agricultura, ainda mais agora que estamos chegando no período de plantio do milho, abóbora, feijão de corda, mandioca. Estamos muito contentes”, disse o engenheiro agrônomo. Para o prefeito de Cristinápolis, Sandro de Jesus, a atividade é essencial para a produção de alimentos no seu município. “Vai ajudar os nossos pequenos agricultores no preparo da terra, para que a gente possa produzir e levar comida até a mesa do nosso povo”.

O prefeito de Santa Rosa de Lima, Júnior Macarrão, ressalta que serão os pequenos agricultores do município os maiores beneficiados com a entrega. “Esse trator vai beneficiar todos os agricultores da nossa cidade, que estão no período de começar a trabalhar a terra para plantar as sementes e cultivar o seu produto, e nem sempre têm condições para alugar. Por isso, a chegada desse trator ajudará muito a nossa cidade. A prefeitura agradece a todos os envolvidos, ao deputado, que cumpriu o compromisso que assumiu conosco, e ao governador Belivaldo Chagas”.

Mecanização agrícola

O objetivo da ação de mecanização agrícola é desenvolver e potencializar a consolidação dos sistemas produtivos da agricultura familiar, possibilitando o aumento da geração de renda no campo e o desenvolvimento rural sustentável no Estado de Sergipe. Para os próximos meses, a Seagri prevê a entrega de mais 25 tratores, 25 carretas agrícolas de 6 toneladas, 25 grades aradoras, 14 discos, 25 plantadeiras e adubadora hidráulica para trator, que estão sendo adquiridos com recursos de emenda parlamentar no valor aproximado de R$ 4 milhões, também com contrapartida do Governo de Sergipe.

Foto: Vanessa Passos