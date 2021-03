PCdoB EM SERGIPE REALIZOU CONFERÊNCIA ESTADUAL ANA SOARES NO SÁBADO









28/03/21 - 07:04:33

O Partido Comunista do Brasil (PCdoB) em Sergipe realizou neste sábado, 27, de forma remota, a Conferência Estadual denominada Ana Soares, uma homenagem à militante do partido que faleceu no ano passado vítima de um câncer. O evento reuniu mais de 80 pessoas na sala virtual, entre dirigentes nacionais, estaduais, camaradas do partido, além de representantes do cenário político local.

O Presidente Estadual do Partido, Edival Gois, fez a abertura da Conferência e pontuou “estamos em um momento muito complicado da vida política, econômica e social do país, mas mesmo assim conseguimos esforços junto com o comitê central e realizamos essa conferência que é de muita unidade. Estamos aqui de mãos dadas e juntos para poder fazer a nossa luta contra esse governo que vem vitimando a população brasileira”, pontuou.

Na Conferência, foi feita a leitura e votação do regimento interno, bem como a formação das comissões eleitoral e de redação. O prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT) também participou do evento e relembrou a sua trajetória política no partido. “Foi no PCdoB que eu aprendi a fazer política, e o PCdoB me deu o compasso para que eu pudesse construir uma militância e toda a minha trajetória política. É uma alegria enorme participar dessa Conferência”.

Além do prefeito de Aracaju, o prefeito de Nossa Senhora do Socorro, Padre Inaldo (PP), também participou do evento. Em um vídeo gravado e exibido durante a Conferência, o prefeito parabenizou o partido pelo seu aniversário de 99 anos, celebrado na última quinta-feira. “Parabéns ao PCdoB pelos seus 99 anos de existência. Um partido que é comprometido com a classe social das pessoas que mais sofrem. Um partido que defende a bandeira do trabalhador, daquele que luta pela sobrevivência do dia a dia, um partido que tem uma história. Eu me orgulho em ter feito parte dessa história do PCdoB”, pontuou.

No decorrer da Conferência, o militante histórico do PCdoB/SE, Bosco Rolemberg, fez uma homenagem ao comunista Haroldo Lima, dirigente histórico do PCdoB e ex-diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo (ANP), que faleceu na última quarta-feira vítima de complicações causadas pela Covid-19. O momento emocionou alguns participantes.

“Haroldo era um combativo, um ser humano extraordinário, um homem sensível e aberto. Nós perdemos um grande brasileiro. O Brasil perdeu um grande homem. O PCdoB perdeu um grande dirigente. O legado de Haroldo vai ficar”, pontuou Edvaldo Nogueira, prefeito de Aracaju.

“Haroldo Lima entrou no PCdoB na década de 1970 e até o último minuto da sua vida, atravessando todas as vicissitudes, ele se manteve fiel, firme e forte, erguendo a bandeira do PCdoB. Eu acho que figuras como essa devem ser referência em modelo e devem ser bastante glorificada”, comentou Nivaldo Santana, secretário nacional de Movimento Sindical do PCdoB.

Para o Coordenador do Departamento Nacional de Quadros do PCdoB, Carlos Diógenes “Patinhas”, a Conferência Ana Soares “tem um significado histórico, e aqui pudemos ver que os companheiros desenvolveram a história do partido nos seus últimos 40 anos. Nós somos um partido não somente para disputa eleitoral, somos um partido da luta do dia a dia, da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos sindicatos, da juventude, das mulheres, da luta antirracista, da luta LGBT”, ponderou Patinhas.

Ao final do evento, houve a votação e aprovação da nominata, composta por 33 pessoas que irão eleger o secretariado do partido. Na sequência, a Secretária Estadual de Mulheres do PCdoB, Pureza Sobrinha, finalizou o evento.

“Quero agradecer a todos que participaram da nossa Conferência, e não tenho dúvidas que nós demos um grande salto: preparar nossas mulheres e nossos homens para enfrentar a batalha eleitoral já de agora, 2022 já começou. Preparar nossos quadros para estarmos competitivas e competitivos para enfrentarmos 2022 e para que o PCdoB seja vitorioso e continue dando a sua contribuição na defesa do Brasil, na defesa do povo brasileiro”.

Por Ascom PCdoB