“A gente tem que trabalhar para combater a pandemia”, diz Fabiano Oliveira









29/03/21 - 13:27:07

Em entrevista para a rádio Rio Fm na manhã desta segunda-feira, 29, o vereador Fabiano Oliveira (PP) começou criticando a propagação de fake news.

“Quero externar minha solidariedade ao governador Belivaldo Chagas que desde ontem vem sendo acusado de querer se apropriar dos bens dos sergipanos. Precisamos, enquanto homens públicos, passar a verdade e parar de politizar. Atitudes como essas só pioram a situação e confundem a cabeça do povo. A gente tem que trabalhar para combater a pandemia e não ficar perdendo tempo para combater fake news. Política tem que ser feita no tempo certo”, desabafou o parlamentar.

Durante a entrevista, o presidente da Frente Parlamentar de Turismo da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) falou sobre as ações que estão sendo feitas com o trade turístico de Sergipe a fim de minimizar os impactos, principalmente neste período de pandemia.

“Junto com os vereadores que fazem a Frente, Sheyla Galba, Ricardo Vasconcelos, Joaquim da Janelinha, Sargento Byron e Vinícius Porto, teremos mais uma reunião com base no caso da Cinelândia. Dessa vez será com alguns comerciantes da Cinelândia e o presidente da Empresa Municipal de Serviços Urbanos (Emsurb), Luiz Roberto, para encontrarmos os melhores encaminhamentos para uma conciliação. Vale lembrar que a questão está judicializada devido a denúncia de uma moradora para a Superintendência de Patrimônio da União (SPU)”, comentou Fabiano.

“Vamos resolver todas as demandas trabalhando. Somos o elo entre a população e o poder público e Luiz Roberto tem nos recebido muito bem. Não mediremos esforços e tenho certeza que tudo que estiver ao nosso alcance será feito”, concluiu.

Sobre as dificuldades enfrentadas pelos profissionais que trabalham com o entretenimento, Fabiano Oliveira pontuou que a luta é nacional, mas que algumas conquistas estão chegando.

“Falo com propriedade porque enquanto empresário do setor eu estou parado há 14 meses. Sou diretor regional da Associação Brasileira dos Promotores de Eventos, em Sergipe (Abrape/SE) e tivemos recentemente junto com o trade turístico uma reunião com o secretário municipal da Fazenda, Jeferson Passos, onde foram apresentadas sugestões para amenizar a crise que assola o setor. Além disso, temos a conquista da aprovação do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE) na Câmara Federal que agora aguarda resposta do Senado. Não é fácil o que estamos vivendo, mas já temos uma luz no fim do túnel que é a vacina. O momento é de união e preparação para uma retomada segura e forte no pós pandemia. Mais longe com certeza já estivemos”, destacou.

Foto assessoria

Por Hivy Rhafaella,