ALESE DOA MEDICAMENTOS PARA HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CONTRA A COVID-19









29/03/21 - 16:18:22

A Assembleia Legislativa, através da Diretoria de Atenção à Saúde, está fazendo a doação de medicamentos para o Hospital Universitário de Sergipe. Ao todo estão sendo disponibilizadas 220 ampolas de medicamentos considerados essenciais para o enfrentamento à COVID-19.

Segundo o diretor de Atenção à Saúde da Alese, Luiz Antônio Mitidieri Júnior, estão sendo disponibilizadas para o HU 90 ampolas de midazolam 5 mg/ml; 40 ampolas de citrato de fentanila 50 mcg/ml; e 90 ampolas de cloridrato de lidocaína 20 mg/ml a 2%. Trata-se de medicamentos vitais para a intubação dos pacientes internados em decorrência da COVID.

“Nossa doação é no sentido que estes medicamentos sejam empregados no serviço hospitalar de saúde, em virtude da pandemia. Estamos todos preocupados com o crescimento dos casos de novos infectados por esta doença e a Alese está dando sua contribuição para salvar vidas”, pontua Luiz Antônio Mitidieri Júnior.

A preservação de vidas sergipanas e o efetivo combate à pandemia do novo coronavírus (COVID-19) tem sido um compromisso assumido pela gestão do presidente e deputado estadual Luciano Bispo (MDB). “O momento requer a somação de todos. Percebemos a falta de medicamentos, de insumos e estamos tentando ajudar, dando nossa contribuição”, destaca Luciano.

Por Habacuque Villacorte