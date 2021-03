Aracaju antecipa calendário vacinação contra a covid-19 e inclui idosos de 66 e 67 anos









Aracaju antecipará o calendário de vacinação contra a covid-19 e avançará nas faixas etárias priorizadas nesta etapa. Neste sentido, até domingo, 4, além dos idosos de 68 a 70 anos, também serão imunizados os idosos de 66 e 67 anos, seguindo novo cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal da Saúde. A ampliação da campanha municipal ocorre devido à chegada de novas doses de vacinas ao município. Profissionais de saúde cadastrados no portal “VacinAju” também continuam recebendo o imunizante. Até ontem, 54.137 pessoas foram imunizadas na capital sergipana, o que representa 8,14% da população.

Com a atualização, a campanha de vacinação em Aracaju ficará da seguinte forma: até esta segunda-feira, 29, serão imunizados os idosos com 70 anos; na terça-feira, 30, será a vez daqueles que têm 69 anos; já na quarta-feira, 31, e quinta-feira, 1º de abril, serão vacinados os idosos de 68 anos. Na sexta-feira, dia 2, recebem a primeira dose os idosos de 67 anos, e no sábado e domingo, dias 3 e 4, serão imunizados os idosos de 66 anos.

“É com muita felicidade que anunciamos o novo calendário de vacinação, incluindo idosos de 66 e 67 anos nesta etapa. Vamos seguir com o mesmo formato adotado até o momento, com a vacinação no drive-thru, nas UBS’s e nos pontos fixos. Lembrando que, para o drive, é fundamental se cadastrar no portal da vacina. Aproveito para informar que na sexta-feira, feriado, abriremos todas as Unidades Básicas de Saúde para vacinar os aracajuanos. É a nossa luta, nosso trabalho, para que a gente possa imunizar a população”, anunciou o prefeito Edvaldo Nogueira, nesta segunda-feira, 29, após reunião com a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

O gestor também aproveitou a oportunidade para pedir à população que continue adotando as medidas de biossegurança. “A vacina é a principal saída para o coronavírus, mas é preciso lembrar que, enquanto não conseguirmos vacinar mais de 70% da população, o distanciamento social será fundamental. É preciso evitar aglomerações, continuar usando máscara e adotar todas as medidas de higienização. É um momento muito difícil, mas se nos unirmos, venceremos essa batalha”, destacou.

Pontos de vacinação

Para manter a organização e garantir a segurança do público priorizado, durante a semana a vacina será disponibilizada em 32 Unidades Básicas de Saúde, no drive-thru do Parque da Sementeira, e em quatro pontos fixos, que funcionarão nos seguintes locais: Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (bairro Bugio); Cras João de Oliveira Sobral (bairro Santos Dumont); Emef Juscelino Kubitschek (bairro Coroa do Meio); e Paróquia Sagrado Coração de Jesus (bairro Grageru). No caso dos profissionais de saúde cadastrados no portal “VacinAju”, será possível tomar a primeira dose da vacina tanto no drive-thru como na Escola Municipal Presidente Vargas.

Já no fim de semana, assim como nas etapas anteriores, a imunização ocorrerá no posto itinerante e em cinco UBS’s exclusivas: Augusto Franco (no conjunto Augusto Franco) Francisco Fonseca (no bairro 18 do Forte); Edézio Vieira de Melo (no bairro Siqueira Campos); UBS José Calumby (no bairro Jardim Centenário); e Marx Carvalho (no bairro Ponto Novo).

Drive-thru

Para receber a vacina no drive-thru, é preciso realizar um cadastro, que pode ser feito através do link https://abre.ai/cadastrovacinaju. Ao acessar o portal, no site da Prefeitura, o usuário deve preencher um formulário com dados pessoais, como endereço, nome completo, local do trabalho, função, CPF e outros, seguido do anexo do comprovante dos documentos. A partir de 72 horas após o cadastro, o cidadão deve voltar ao link para conferir o código gerado. Com esse código em mãos (impresso ou no celular), ele pode se dirigir ao drive-thru.

