Belivaldo diz que “divulgação de fake news tem participação de pessoas em Sergipe”









29/03/21 - 09:20:26

O governador Belivaldo Chagas disse na manhã desta segunda-feira (29) que a divulgação feira pela deputada federal por São Paulo e aliada do presidente Jair Bolsonaro, Carla Zambelli (PSL), que agiu de forma “irresponsável” e que irá aciona-la na justiça e que o que foi divulgado sobre confiscação de bens que é “uma ação política, uma missa encomendada para desmoralizar o governo e o estado. Não tenho nenhuma dúvida de que esta é uma ação irresponsável, política e orquestrada”.

O caso ganhou repercussão a nível nacional por se tratar de uma Fake News. Por conta disso, governador do Blivaldo Chagas informou que irá acionar na justiça a deputada Carla zambelli, por conta da divulgação fake e lamenta o que está acontecendo e que tenham polemizado a pandemia.

Sem citar nomes, Belivaldo Chagas afirmou que essa fake News teria partido de Sergipe e de pessoas que tem interesse em denegrir a imagem do Estado. “Essa é uma ação política uma missa encomendada para desmoralizar o governo do estado. Lamento que as pessoas tenham chegado a esse ponto, tanta maldade”, lamentou o governador.

Ainda sobre quem estaria por trás da divulgação das fake News, o governador disse que “é pessoa e de Sergipe”, mas que não acredita do deputado estadual Rodrigo Valadares esteja envolvido. “Ele é um menino bom e não teria tanta maldade. ”.

Rogério Carvalho e João Daniel – o senador Rogério Carvalho (PT) e o deputado João Daniel (PT) acionaram o Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara Federal para que ingresse com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) contra a deputada Carla Zambelli (PSL).

Laércio Oliveira – sobre as declarações da deputada Carla Zambe, Laércio Oliveira disse que “acredito que ela pegou uma informação de alguém e republicou, sem nenhum conhecimento do que de fato o nosso governador quis fazer. É lamentável, reconheço que ela errou. Vou até procurar ela hoje para saber se ela quer informações, até no sentido de reparar o que ela falou”, disse o deputado.

Fabio Mitidieri – “A deputada Carla Zambelli, investigada no inquérito das Fake News, apronta mais uma. De forma irresponsável, acusa o governo de Sergipe de querer se apropriar dos bens dos sergipanos. Mentira tem perna curta, deputada. Mais uma Fake News na sua conta”.