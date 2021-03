Breno Garibalde faz balanço dos três primeiros meses de mandato









29/03/21 - 13:57:19

O vereador Breno Garibalde (DEM) fez um balanço dos três primeiros meses do seu mandato. Até o momento foram 28 proposituras entre indicações, moções e requerimentos, diversos projetos de lei voltados para a melhoria do meio ambiente da capital e vários encontros e reuniões com órgãos públicos, associações e lideranças comunitárias.

“O mandato como um todo é uma novidade ainda para mim, mas nesses primeiros três meses tentamos apresentar proposituras que beneficiem à comunidade aracajuana e que sejam alinhadas com as minhas pautas. Abordamos temas de fundamental importância como: revisão do Plano Diretor, reciclagem, melhoria do nosso transporte público e da infraestrutura de alguns bairros de Aracaju. O caminho é longo, mas estou satisfeito com o trabalho que já estamos fazendo”, pontuou o vereador.

O parlamentar também destacou o alcance das suas ações na imprensa com manchetes em diversos sites e jornais e entrevistas em rádios e televisão.

“É muito gratificante acompanhar essa repercussão, pois isso mostra que nosso trabalho está sendo visto e reconhecido. A imprensa tem um papel fundamental na formação da sociedade e continuarei me colocando à disposição para falar sobre temas de interesse da população, tirar dúvidas e apresentar ideias para uma cidade melhor, onde todos se sintam beneficiados”, afirmou.

Breno ainda mostrou que nos 90 dias de trabalho na Câmara Municipal de Aracaju conseguiu economizar quase R$ 15 mil da verba pública, provando que está no caminho para construir uma cidade diferente com mais trabalho e menos gastos. “Usar com responsabilidade os recursos públicos é a nossa obrigação. No que depender de mim, as pessoas sempre terão transparência dos gastos do nosso gabinete, porque é isso que eu espero das pessoas que votei também”, destacou o parlamentar.

Por Felipe Martins