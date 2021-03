Covid-19: saiba quem pode e como ter acesso à vacina em Aracaju









29/03/21 - 10:29:57

A vacinação contra a covid-19 em Aracaju teve início no dia 19 de janeiro. Desde então, 48.420 pessoas foram imunizadas, o que representa mais de 7% da população. Neste momento, está sendo realizada a vacinação de idosos acima de 68 anos, de maneira escalonada, e dos profissionais da saúde.

Devido ao baixo quantitativo de doses recebidas, a Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), tem executado o Plano Municipal de Vacinação de forma escalonada, isto significa que novas faixas-etárias são convocadas assim que mais lotes dos imunizantes são recebidos.

“Para garantir a celeridade da aplicação das vacinas, a SMS elaborou uma logística que tem apresentado resultados muito satisfatórios, com a aplicação ágil, sem aglomeração e garantindo o maior aproveitamento das doses”, destaca a secretária da Saúde de Aracaju, Waneska Barboza.

Drive-thru

Com o início da vacinação dos idosos, a Prefeitura organizou um posto volante no Parque Governador Augusto Franco (Sementeira), que tem atendido aos idosos e profissionais da saúde com acesso a automóveis.

Para ser vacinado no drive, é necessário preencher o formulário no VacinAju, informando os dados pessoais, como nome, endereço e número dos documentos de identificação, além de anexar os arquivos solicitados, a exemplo do contracheque, para os profissionais da saúde, e comprovante de residência atualizado.

Feito o cadastro, é necessário aguardar a validação do código em um prazo de até 24 horas. Caso a vacina ainda não esteja liberada para a faixa-etária ou para o profissional da saúde, esse prazo será maior, com liberação do cadastro apenas quando a vacina estiver disponível.

Após a validação, é só comparecer ao drive com o código impresso ou no celular, das 8h às 17h.

Pontos fixos

Além do drive-thru da Sementeira, a vacinação dos idosos está sendo realizada em 32 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e em 8 pontos fixos. Nesses locais, basta apresentar o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS); não é necessário preencher o formulário do VacinAju, que é exclusivo para quem optou pela vacinação drive.

Quem ainda não possui o cartão no SUS, deve levar original e cópia do RG, CPF e do comprovante de residência atualizado. O cadastro é feito na hora e a vacinação pode ser realizada logo em seguida.

Confira os locais de vacinação:

UBSs com horário de funcionamento das 8h às 18h

UBS Augusto Franco (Conjunto Augusto Franco)

UBS Francisco Fonseca (18 do Forte)

UBS Cândida Alves (Santo Antônio)

UBS Antônio Alves (Atalaia)

UBS Marx de Carvalho (Ponto Novo)

UBS Manoel de Souza (Conjunto Sol Nascente)

UBS Santa Terezinha (Zona de Expansão)

UBS Dona Jovem (Bairro Industrial)

UBS Joaldo Barbosa (Bairro América)

UBS Ávila Nabuco (Conjunto Médici)

UBSs com horário de funcionamento das 8h às 16h

UBS Augusto César Leite (Conjunto Santa Tereza)

UBS João Bezerra (Povoado Areia Branca)

UBS Niceu Dantas (Povoado Mosqueiro)

UBS Roberto Paixão (17 de Março)

UBS Osvaldo Leite (Santa Maria)

UBS Elizabeth Pita (Santa Maria)

UBS Humberto Mourão (São Conrado)

UBS Celso Augusto Daniel (Santa Maria)

UBS Madre Tereza de Calcutá (Jabotiana)

UBS Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos)

UBS Adel Nunes (Bairro América)

UBS Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas)

UBS Maria do Céu (Centro)

UBS Porto Dantas (Porto Dantas)

UBS José Augusto Barreto (Japãozinho)

UBS Carlos Fernandes (Lamarão)

UBS José Quintiliano (Santo Antônio)

UBS Eunice Barbosa (Coqueiral)

UBS João Cardoso (José Conrado de Araújo)

UBS Anália de Assis (Tamandaré)

UBS Carlos Hardmam Côrtes (Soledade)

Pontos fixos com horário de funcionamento das 8h às 16h

EMEF Orlando Dantas (Rua Evangelino da Paixão, 297 – Olaria)

EMEI Manoel Eugênio do Nascimento (Rua Capitão Manoel Gomes, SN – Santos Dumont)

CRAS João de Oliveira Sobral (Rua Senhor do Bonfim, 106 – Santos Dumont)

EMEF Juscelino Kubitschek (Rua Coronel J. F. Albuquerque, 2289 – Coroa do Meio)

Escola Estadual Senador Leite Neto (Rua Humberto Pinto, SN – Grageru)

Oratório de Bebé (Av. Desembargador Maynard, 1276 – Suissa)

Escola Estadual Jornalista Paulo Costa (Av. Centenário, 10 – Bugio)

Santuário Nossa Senhora Aparecida (Praça Vereador Osvaldo Mendonça, S/N – Bugio)

Idosos acamados

Em Aracaju, os idosos com dificuldade de locomoção recebem a vacinação a domicílio. Para isso, é necessário que o familiar ou responsável preencha o formulário no site do VacinAju, informando, no campo específico, que se trata de um idoso acamado. A solicitação pode ser feita, também, na UBS mais próxima.

Em ambos os casos, será feito o agendamento do dia e horário para que a equipe vá à residência do idoso aplicar o imunizante.

Profissionais da saúde

Além do drive na Sementeira, os profissionais da saúde podem ser vacinados no posto exclusivo na Escola Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17 horas.

Neste caso, também é necessário preencher o formulário do VacinAju, anexando documentação que comprova a atuação como profissional da saúde, e aguardar a liberação do código, que deve ser levado impresso ou no celular.

Segunda dose

Quem já foi vacinado, deve ficar atendo ao prazo para receber a segunda dose. Aracaju recebeu dois tipos de vacina: a CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan em parceria com a farmacêutica Sinovac Biotech, e a AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford.

Cada imunizante tem um prazo diferente para administração da segunda dose. A CoronaVac está sendo aplicada em Aracaju em 21 dias após a primeira dose. Já a segunda dose da Astrazeneca é aplicada em 90 dias. Para a imunização, é crucial respeitar o prazo de aplicação da segunda dose.

Informações atualizadas

Diariamente, por meio da Agência Aracaju de Notícias e das redes sociais oficiais, a exemplo do Instagram, Facebook e Twitter, a Prefeitura informa à população sobre o andamento da vacinação na capital, indicando as faixas-etárias a serem vacinadas, locais de vacinação, plantões de imunização no final de semana e outras ações para garantir o rigor e a celeridade do Plano Municipal de Vacinação.

É fundamental que a população acompanhe os comunicados oficiais, evitando o compartilhamento de notícias falsas, que prejudicam o andamento da vacinação, colocando vidas em risco, neste momento de pandemia que já é tão delicado.

Cronograma de vacinação dos idosos

Segunda-feira, 29 de março – idosos nascidos em maio e agosto de 1950;

Terça-feira, 30 de março – idosos de 70 anos, nascidos entre janeiro e março de 1951 e abril de 1950;

Quarta-feira, 31 de março – idosos de 69 anos, nascidos entre julho e dezembro de 1951;

Quinta-feira, 1º de abril – idosos nascidos entre janeiro e março de 1952 entre abril e julho de 1951;

Sexta-feira, 2 de abril – idosos de 68 anos, nascidos entre setembro e dezembro de 1952;

Sábado, 3 de abril – idosos nascidos entre maio e agosto de 1952;

Domingo, 4 de abril – idosos nascidos entre janeiro e março de 1953 e abril de 1952.

