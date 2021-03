Wagner Bravo, fundador da Rede Primavera Saúde, sobre a entrevista Dr. Luciano Barreto









29/03/21 - 15:01:43

– Enquanto genro, coloco-me como suspeito para falar do meu sogro Dr. Luciano Barreto. Assistí o video, lí tambem a transcrição de sua recente entrevista e mais uma vez o Dr. Luciano habilmente dá um show de competência junto ao seu entrevistador. Revelando uma história rica em toda a sua linha do tempo, na sua fala iniciada na Politécnica ou Faculdade de Engenharia da Bahia, periodo em que morou na ‘rua Labatut, nº14’ (pensão da mãe de Glauber Rocha) e era presidente do seu diretório acadêmico. Dr. Luciano de maneira competente e inteligente, embora simples, nos contou que neste período começou a mostrar alí as suas muitas habilidades. Sobre ele, transportando-me ao tempo de agora, perpassando a sua heróica caminhada de vida empresarial, encontramos um Dr. Luciano maduro, entretanto jovial, experiente, disciplinado aluno junto ao seu ‘personal trainer’ e cheio de planos para o hoje e para os próximos anos. Certamente o espirito de um ótimo timoneiro à frente da sua vitoriosa construtora Celi, apesar de há mais de uma década vir a empresa singrando os mares revoltos para todos que navegam neste segmento, naturalmente em decorrência dos muitos problemas no oceano institucional do país, encontramos agora este homem animadamente a executar remanejamentos estruturais na sua construtora, com a expectativa de prepara-la, através destas melhorias, para o ambiente de negócios nos tempos vindouros, quiça, nos próximos meses ou anos. Em um outro lado, ‘pari passu’, exercitando seu altruismo e dentro da sua visão empresarial, de maneira paralela Dr. Luciano sempre teve a ânsia da busca de melhorias para o coletivo do seu ramo e aí, como fundador da ASSEOPS- Assoc. Sergipana dos Empresários de Obras Públicas, com uma conduta quase paternal externa animadamente seu espírito professoral nas diversas reuniões com os seus associados, quando não, mantem-se instigando dirigentes de entidades governamentais em busca de melhores horizontes para os seus associados.

Enfim, evitando maiores delongas, posso afirmar que a vida muito me premiou, certamente por conta dos meus muitos esforços, e indubitavelmente entre os maiores destes prêmios está a oportunidade de conviver quase cotidianamente com ‘este’ Luciano, em razão do meu casamento com a sua filha, querida esposa, Ana Cecília. Por motivos óbvios, estas experiências e o aprendizado junto a êle tambem contribuiram para que eu me tornasse um cidadão mais completo e um gestor ainda melhor.

Fico aqui a esperar a lição de amanhã deste ‘meu mestre’, amoroso marido e pai, um avô (e bisavô) ‘besta’, por assim dizer.