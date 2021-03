DEFESA CIVIL DE ARACAJU EMITE ALERTA DE MARÉ ALTA ATÉ A TERÇA-FEIRA, 30









29/03/21 - 06:03:27

A Prefeitura de Aracaju mantém atenção aos possíveis impactos que possam ser provocados pela alta da maré, que inicia neste domingo, 28, e segue até a terça-feira, 30.

Como reforço às medidas preventivas, a Defesa Civil de Aracaju, órgão operativo da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), emitiu alerta, através do Serviço SMS 40199, para os mais de 50 mil telefones habilitados.

Neste domingo, a maré deve atingir 2,3 m, por volta das 16h13. Já na segunda-feira, 28, o pico da maré chega a 2,4 m, aproximadamente às 16h50. Na terça-feira, 30, esse volume começa a reduzir, progressivamente, sendo esperado para esse dia 2,3 m, também no final da tarde.

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, ressalta que as equipes atuarão de maneira estratégica. “Haverá monitoramento das regiões com histórico de impacto provocado por esse fenômeno natural. Nossas equipes estão preparadas para adotar as providências que sejam necessárias à redução de transtornos”, salienta.

Os locais mais vulneráveis, na zona Sul, são as regiões da Praça da Imprensa e arredores do canal da avenida Anísio Azevedo. Na zona Norte, a região do Bugio demanda mais atenção, mais especificamente no loteamento Estrela do Oriente.

Além do monitoramento realizado pelas equipes da Defesa Civil, haverá atendimento aos chamados que venham a ser registrados através do serviço emergencial 199, que funciona 24h.

“Caso sejam identificadas situações de possíveis riscos, a população deve acionar o órgão imediatamente. Faremos a avaliação necessária e adotaremos as providências cabíveis”, frisa o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Sílvio Prado.

A Prefeitura de Aracaju vem reforçando as ações preventivas, por intermédio das empresas municipais de Obras e Urbanização (Emurb) e de Serviços Urbanos (Emsurb), de maneira a intensificar os trabalhos de otimização do sistema de drenagem e limpeza, nas localidades mais vulneráveis. Também a Superintendência de Transporte e Trânsito (SMTT), estará atenta às necessidades de regulação do trânsito.

Informações e foto AAN