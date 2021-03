Delegacia de Turismo registra 4 ocorrências descumprimento ao decreto governamental na Grande Aracaju fim de semana









29/03/21 - 15:14:24

Os casos ocorreram entre o sábado, 27, e o domingo, 28, em Aracaju e Nossa Senhora do Socorro

Quatro ocorrências de descumprimento ao decreto governamental foram registradas entre o sábado, 27, e o domingo, 28, na Grande Aracaju. Os casos ocorreram na capital e em Nossa Senhora do Socorro. Dentre as práticas constatadas, estão a infração de medida sanitária destinada a conter a Covid-19, resistência e desobediência. As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Turismo (Detur), unidade que funciona como plantonista para o registro dos casos de descumprimento às diretrizes e medidas sanitárias de combate ao coronavírus em Sergipe.

No sábado, 27, por volta das 21h foi registrada a primeira ocorrência, no bairro Soledade, em Aracaju. Cinco pessoas foram conduzidas à Detur pelas práticas de infração de medida sanitária e desobediência. Já o segundo registro, referente à capital, ocorreu por volta das 17h50 do domingo, 28, na avenida Inácio Barbosa, na Zona de Expansão de Aracaju. Em patrulhamento de trânsito, foi verificada uma motocicleta estacionada em local proibido. O condutor chegou e houve a autuação, no entanto, o motociclista começou a obstruir a ação policial. Um casal foi conduzido à Detur.

Nessa ocorrência, às margens de uma praia, cujo acesso está proibido aos finais de semana, houve os registros de infração de medida sanitária, resistência e desobediência. A coordenadora das delegacias da capital reforçou que a Delegacia de Turismo (Detur) foi definida como unidade plantonista para fornecer maior celeridade à atuação das equipes das forças de segurança pública no registro das ocorrências de descumprimento das medidas sanitárias, definidas por meio do decreto governamental.

“Esses plantões foram pensados para que haja uma maior agilidade no atendimento dessas ocorrências já que a Polícia Militar está atuando no combate às ações que prejudicam as medidas de prevenção contra a Covid-19. Nessa soma de esforços, a Polícia Civil está preparada para o atendimento célere dessas ocorrências e para que os responsáveis pelos descumprimentos dessas medidas sejam devidamente penalizados”, ressaltou.

Nossa Senhora do Socorro

No final da noite do sábado, 27, três pessoas foram flagradas em bloqueio na ponte que liga ao conjunto João Alves. O grupo informou que conhecia o decreto e que estava descumprindo as normas. Já na madrugada do domingo, policiais militares receberam denúncias sobre o funcionamento de um bar no conjunto Marcos Freire. No local, foi verificada a presença do proprietário e de três clientes, que responderão criminalmente pela infração às medidas sanitárias.