Deputado realiza campanha de conscientização sobre dependência tecnológica









29/03/21 - 13:21:31

A lei 8.568 de autoria do deputado Dr. Samuel Carvalho (Cidadania) instituiu a Semana de Combate a Dependência Tecnológica a ser realizada na última semana de março. Neste ano, o deputado fará uma ação informativa em suas redes sociais sobre os perigos da dependência tecnológica na sociedade sergipana. Além de publicações voltadas ao tema, o parlamentar fará uma Live na quinta-feira (1) às 19:30 com a psicóloga Lizandra Soares.

Para o Dr. Samuel, a dependência tecnológica é um problema de saúde pública, por isso a importância de falar sobre o tema. “Pensando em conscientizar a sociedade sergipana, criei essa lei tão importante, pois sei que a influência das novas tecnologias é tão intensa que tem provocado problemas de natureza clínica, como dores na coluna cervical, obesidade, perda auditiva, insônia, ansiedade, alteração de apetite, estresse, irritabilidade e depressão. Essa dependência tem tirado sono, tempo e limitado as experiências das pessoas. Falo sobre o tema por entender que nem tudo se passa na tela de um celular, um computador ou videogame. Temos uma vida que precisa ser vivida fora das telas”, afirmou.

O parlamentar aproveitou a ocasião e fez um convite especial. “Nossa transmissão acontecerá dia 1 de abril no meu instagram @drsamuelcarv. Quero convidar você para às 19:30 ficar ligadinho em nosso bate-papo. A psicóloga Lizandra Soares aceitou o nosso convite e conversará sobre as consequências da dependência tecnológica na vida de uma pessoa. Já avisa a seu filho (a) que ele (a) não pode perder essa live”, frisou.

Da assessoria