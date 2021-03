Estácio promove a palestra “descomplicando o contrato de trabalho”









29/03/21 - 14:26:15

Profissionais de diferentes áreas que assinaram ou que ainda receberão propostas para assinar contratos de trabalho na modalidade Intermitente – formato previsto na Reforma Trabalhista de 2017 -, terão a oportunidade de tirar dúvidas sobre o tema, de forma gratuita, na próxima quarta-feira (31), em um evento online promovido pela Estácio.

Integrantes do Projeto de Extensão Social – Direito do Trabalho Descomplicado, em parceria com o Programa Institucional de Extensão da instituição, realizam a palestra que tem como objetivo esclarecer todas as dúvidas dos profissionais participantes.

“O Contrato Intermitente é uma modalidade de contratação considerada nova, incluída na legislação pela Reforma Trabalhista, causando, ainda, uma série de dúvidas e incertezas nos empregados que são contratados nesse formato. Nossa intenção é esclarecer ao máximo as dúvidas dos participantes e ajudá-los a estarem mais seguros no momento da assinatura de uma proposta de trabalho nesse sistema”, diz a professora Barbara Dias Largura, da Estácio.

Serviço

A palestra terá duração aproximada de 1h30

Hora: 19h30

Data: 31 de março

Acesso pelo link: encurtador.com.br/suwW3

Fonte e foto assessoria