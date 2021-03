IDOSOS COM 70 ANOS PODEM SE VACINAR NESTA SEGUNDA-FEIRA, 29, EM ARACAJU









29/03/21 - 06:00:19

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS), está informando que idosos nascidos entre maio e agosto de 1950, além de profissionais da área da Saúde, estão aptos a receberem nesta segunda-feira (29), a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus.

Além da vacinação via drive thru, idosos e profissionais da Saúde também podem ser vacinados em uma das 32 UBSs distribuídas pela capital ou em um dos quatro pontos fixos determinados pela secretaria. São eles: Escola Estadual Jornalista Carlos Costa (Av. Centenário, 10. Bairro Bugio); CRAS João de Oliveira Sobral (rua Senhor do Bonfim, 106. Bairro Santos Dumont) e Paróquia Sagrado Coração de Jesus (rua Manoel Espírito Santo, 379. Bairro Grageru). Nesses locais o funcionamento segue até às 16h.

Confirma o cronograma

Segunda-feira, 29 de março – idosos nascidos em maio e agosto de 1950;

Terça-feira, 30 de março – idosos de 70 anos, nascidos entre setembro e dezembro de 1950;

Quarta-feira, 31 de março – idosos de 69 anos, nascidos entre janeiro e março de 1952, e abril e junho de 1951;

Quinta-feira, 1º de abril – idosos nascidos entre julho e dezembro de 1951;

Sexta-feira, 2 de abril – idosos de 68 anos, nascidos entre janeiro e março de 1953, e abril de 1952;

Sábado, 3 de abril – idosos nascidos entre maio e agosto de 1952;

Domingo, 4 de abril – idosos nascidos entre setembro e dezembro de 1952.