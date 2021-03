JONY E DIRETOR DA SEGRASE FAZEM VISITA DE CORTESIA AO SUPERINTENDENTE CODEVASF









29/03/21 - 12:30:14

O Superintendente Regional da Codevasf em Sergipe, Marcos Alves Filho, que assumiu a função desde o último dia 03/03, recebeu na manhã desta segunda-feira (29) a visita do ex-deputado federal e atual presidente do Partido Republicano, Jony Marcos e do Diretor Administrativo da SEGRASE, Léo Araújo.

Durante um encontro, Johnny Marcos e Leo disseram que o encontro foi uma visita de cortesia, para “um amigo e para desejar sucesso na gestão que é um grande desafio”, disse Jony”.

Já Léo disse que “Marcos é meu amigo pessoal, tem 38 anos e já foi Superintendente do Patrimônio da União – SPU entre 2017 e 2019 . Marcos representa a nova geração de gestores públicos do nosso estado que vem atuando com muita responsabilidade por onde passa”.