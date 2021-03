Jucese recebe nota 10 na avaliação de transparência feita pelo Tribunal de Contas









29/03/21 - 10:42:23

Relatório anual aponta a autarquia com um dos melhores índices de transparência entre os 45 órgãos estaduais

Como exemplo de compromisso e responsabilidade, a Junta Comercial de Sergipe (Jucese) se destaca com nota máxima na avaliação anual do índice de transparência realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE/SE), referente ao ano de 2020. A avaliação tem o objetivo de divulgar todas as questões relacionadas às organizações governamentais, para que a sociedade exerça o devido controle social sobre a atuação de seus representantes.

A autarquia é destaque entre os órgãos pelo resultado elevado e também pelo crescimento nos últimos dois anos no que diz respeito à transparência das informações públicas. Segundo dados registrados no site do TCE/SE, em 2018 a Jucese obteve um resultado insatisfatório na avaliação, alcançando um índice de 6,3. Em 2019, a nota cresceu para 8,2 e, em 2020, apresentou um nível elevado de excelência com a nota 10.

Muitos fatores contribuíram para a elevação do resultado, em 2019 o site da Jucese foi atualizado com o objetivo de fornecer maior facilidade de navegação, possibilitando que em apenas três cliques, o usuário consiga chegar à informação desejada. “Alcançar a excelência era o nosso objetivo, então pontuamos as falhas a serem corrigidas e trabalhamos para solucionar cada uma delas. A adequação do site foi uma das principais, pois verificamos a urgência em facilitar o acesso e elevar também a sua estética”, explica Geovana Pereira, responsável pelos relatórios de transparência da autarquia.

“Nós da Jucese trabalhamos para manter sempre excelentes resultados. Fomos o Estado mais rápido para se abrir uma empresa em 2020, e agora somos um dos sete órgãos estaduais a alcançar a nota máxima na avaliação de transparência. O Governo do Estado está constantemente incentivando o desenvolvimento de Sergipe”, confessa Marco Freitas, presidente da Jucese. Entre os 45 órgãos avaliados, sete alcançaram a excelência em seus resultados, são eles: Jucese, Emgetis, Pronese, Seagri, Sedetc, Seduc e TCE/SE.

A Secretária de Transparência e Controle (SETC) realiza o acompanhamento do desempenho de cada órgão para que as falhas sejam corrigidas. “Nós da SETC recebemos capacitação do TCE/SE para compreender a métrica e o trabalho de avaliação. Acompanhamos o desempenho de cada órgão durante todo o ano e, quando a nota sai, verificamos a necessidade de reavaliação. Como foi o caso da Jucese ano passado que, após a revisão, alcançou a nota 10”, explica Bárbara Viviane da SETC. A soma de todas as notas indica o nível de transparência do Governo de Sergipe que, em 2020, obteve 9,2 no resultado geral.

POR ASCOM/JUCESE