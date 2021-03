Livro torna mais simples o estudo de algoritmos. Professor Andrés Menéndez lança livro









29/03/21 - 07:30:34

Algoritmo é um termo muito utilizado atualmente e o estudo dele está cada vez mais difundido no país, atrelado a crescente procura pela Tecnologia da Informação (TI) e para facilitar a aprendizagem dos algoritmos, o professor de ciência da computação, Andrés Menéndez, lançou no início deste mês, o livro Simplificando Algoritmos: comece aqui sua jornada na computação. O livro que ainda será lançado em versão impressa, encontra-se na versão digital disponível para compra em bibliotecas online.

Intrigado com o quanto os alunos ficavam dispersos e perdiam a atenção dentro de sala de aula, atrelado ao uso demasiado de recursos externos para a realização dos estudos, o professor quando questionado por um aluno o motivo pelo qual a aula não era gravada, sentiu a necessidade em fazer vídeos no YouTube para facilitar a compreensão e possibilitar o aprendizado em qualquer lugar e horário. Levando em consideração essa característica de consumo de vídeos didáticos, o professor atribui ao livro alguns links direcionando o leitor ao canal do YouTube.“Quando fui escrever o livro, a primeira coisa que eu disse foi que faria links entre o que está escrito e o mundo em que eles[os alunos] estão acostumados […], essa proposta, eu acredito, que não vamos ter volta, os autores que começarem a pensar e fazer isso em livros técnicos terão muito sucesso”,

O professor, que desde de 2017 é o diretor de tecnologia da UFS, foi professor da Universidade Tiradentes, onde passou mais de 10 anos e ocupou diversos cargos na instituição – desde estagiário até vice-diretor do DTI da instituição. O autor do e-Book acredita que a experiência profissional adquirida na Unit contribuiu para a escrita do livro e para a formação profissional e acadêmica dele.

Com muito orgulho de ser professor e com mais de 20 anos de docência no ensino superior, Menéndez, acredita que o fruto principal da profissão não é material construído, não é o livro que escreve, mas sim as pessoas que ele conseguiu colocar no mercado de trabalho e que usufruem de todo o tempo de estudo que tiveram. “Eu diria que os frutos do meu trabalho são todos os alunos, ex-alunos e colegas de trabalho que eu consegui de alguma forma ajudar a chegar onde chegaram”, afirma.

