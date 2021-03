NOS MUNICÍPIOS, O FOCO PRECISA SER A VACINAÇÃO, AFIRMA PRESIDENTE DA FAMES









29/03/21 - 14:19:39

Pouco mais de um ano após o registro do primeiro caso de Covid-19 em Sergipe, vivemos novas restrições para impedir o colapso total do sistema de saúde no Estado. No entanto, a situação é completamente nova, como avalia o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Christiano Cavalcante.

Na avaliação de Christiano, que representa a entidade no Comitê Técnico-Científico e de Atividades Especiais (CTCAE), responsável por avaliar as medidas adotadas durante a pandemia, mesmo diante do descompasso inicial causado justamente por um atrito político, houveram avanços.

“A postura de Belivaldo Chagas, que opta por ações em busca de efetividade, sem a adoção imediata de algo extremo como um lockdown, além das medidas adotadas em favor dos setores mais afetados pelas novas medidas, demonstrou a sensibilidade necessária para enfrentar este momento”, afirmou Christiano, diante das medidas que foram adotadas durante o mês de março.

Segundo o presidente da FAMES, “no ano passado, houve um atrito causado por uma política rasteira e desnecessária que prejudicou a possibilidade de existir uma ação conjunta voltada ao controle da pandemia, mas hoje temos a melhor perspectiva política, agora, o foco precisa ser a vacinação, da maneira mais célere e transparente possível”.

De acordo com Christiano, com um repasse cada vez mais constante de vacinas, os municípios passam a ter um papel ainda mais importante.

“É através dos municípios que a vacina chega à população e cabe aos prefeitos ampliar e dinamizar o acesso aos imunizantes”, concluiu.

POR ASCOM/FAMES