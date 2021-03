Obra provocará desvios no trânsito da avenida Euclides Figueiredo nesta segunda









29/03/21 - 07:23:32

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju fará um desvio no fluxo de veículos da avenida Euclides Figueiredo, no bairro Japãozinho, entre as ruas São Januário e São Carmo, a partir desta segunda-feira, dia 29.

O desvio será necessário devido a uma obra realizada pela Prefeitura de Aracaju, de interligação definitiva entre o canal que está sendo construído e um existente, do outro lado da avenida.

Dessa forma, os veículos que vão do bairro Porto Dantas em direção ao Lamarão seguirão em meia pista. No sentido contrário, os veículos terão de convergir á direita para uma rua paralela à avenida, e em seguida retornarão para a Euclides Figueiredo. A previsão é de que a obra seja concluída em até 15 dias. Nesse período, a avenida e as ruas que fazem parte do desvio estarão devidamente sinalizadas, de modo a orientar os condutores.

O superintendente da SMTT, Renato Telles, recomenda os condutores a redobrarem a atenção ao passarem pela via. “É um desvio temporário, apenas para a conclusão dessa obra de drenagem que está sendo executada pela Prefeitura, através da Emurb. Os agentes estarão no local para monitorar o trânsito e os condutores devem ter atenção, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade na avenida”, recomenda.

Por causa da obra, os ônibus que fazem as linhas 104-Alto da Boa Vista/Maracaju e 607-Santos Dumont/Mercado, também passarão pelo desvio.

A obra

Com cerca de 75% de obra executada, a 2ª etapa do serviço consiste na implantação de infraestrutura em 1 km de vias do bairro Japãozinho. A Prefeitura também está implantando infraestrutura em 11 vias, construindo 170 m de canal em gabião e duas bacias de contenção de 4.000 m².

Fonte: SMTT