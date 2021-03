Pandemia da fake news









Por Adiberto de Souza *

Não bastasse ter que mover paus e pedras na tentativa de conter a propagação da covid-19, os governantes regionais ainda têm que enfrentar os negacionistas, mequetrefes que se ocupam em divulgar notícias falsas a torto e a direito. A última mentira cabeluda dos cafajestes teve como alvo o governador Belivaldo Chagas (PSD). Ele foi acusado de decretar que o Estado poderia “requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular”. A calúnia foi desmentida em nota oficial do governo, porém o estrago já estava feito, pois partidários dos negacionismo correram para amplificar a fake news nas redes sociais. Uns safados! É deveras lastimável que, em plena guerra contra um vírus mortal, certas pessoas destilem ódio contra quem luta para reduzir os estragos causados pela pandemia. Pior é que Sergipe está cheio de energúmenos adeptos do quanto pior melhor. Misericórdia!

Trair e coçar…

É estranho ouvir políticos reclamando que foi traído, ou que o governo está cheio de ocupantes de cargos em comissão que votam na oposição. Alguns reclamam pelos contos que, mesmo tendo apoiado os prefeitos eleitos em outubro passado, ainda não foram chamados para empregar os apadrinhados. Ora, e qual é o político que não acende uma vela para Deus e outra para o diabo? Aos queixosos que andam por aí, com anzol nas costas, procurando traídas, vale lembrar o velho adágio popular: trair e coçar, é só começar. Home vôte!

Maré de março

E o mês está chegando ao fim com as tradicionais e perigosas marés de março. Segundo a Defesa Civil de Aracaju, nesta segunda-feira a maré deve atingir em seu pico 2,4 metros. Amanhã, esse volume d’água começa a reduzir, porém, mesmo assim, chegará a 2,3 metros no final da tarde. Os locais mais vulneráveis da capital à maré alta são as regiões da Praça da Imprensa e arredores do canal da avenida Anísio Azevedo, no bairro Treze de Julho, e a região do conjunto residencial Bugio, na zona norte da cidade. Abra o olho!

Prepare o braço

E a Prefeitura de Socorro, na Grande Aracaju, começa a vacinar hoje contra a covid-19 os idosos com 65 anos de idade. Para evitar que pessoas de outros municípios tentem furar a fila dos socorrenses, a Secretaria da Saúde exige, no ato da vacinação, a cédula de identidade, o CPF e os cartões do SUS e de imunização. Certíssimo!

Quase desempregado

Diante da forte reação contra ele no Senado, é bom o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, entrar logo na fila do seguro desemprego. Entre os que desejam vê-lo pelas costas está o senador Alessandro Vieira (Cidadania). Segundo o parlamentar sergipano, demitir ou manter o dito cujo no cargo é prerrogativa exclusiva do presidente Jair Bolsonaro. Vieira ressalta, contudo, “que a manutenção de um ministro incompetente, irresponsável e que trabalha contra os interesses nacionais é um grave erro e terá consequências”. Crendeuspai!

Negócio bom

A expansão da fé no Brasil acontece em ritmo intenso: uma nova organização religiosa surge por hora no país. Segundo o jornal O Globo, a facilidade para a abertura de novas igrejas, o fortalecimento do movimento neopentecostal e a crise econômica são apontados como motivos que podem explicar o fenômeno. Enquanto tiver ingênuos neste Brasilzão de meu Deus, vai ter pastor ficando rico. Desconjuro!

André corre por fora

Com o título acima, a colega Thaís Bezerra publicou no Jornal da Cidade a seguinte nota: “Enquanto os deputados federais Fábio Reis (MDB) e Bosco Costa (PL) disputam para ver quem indica o novo superintendente do Incra em Sergipe, o ex-deputado federal André Moura (PSC) mexe os pauzinhos para devolver o cargo ao ex-superintendente Gilson dos Anjos (DEM). Há quem diga que dificilmente o nome do demista passará pelo crivo da Casa Civil, pois o Ministério Público formulou uma série de denúncias contra a gestão dele. Nem precisa dizer que 10 entre 10 servidores do Incra estão torcendo para ver Gilson dos Anjos bem longe da autarquia”. Marminino!

“Gatos” da burguesia

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) realiza com frequência operações na Grande Aracaju contra as ligações clandestinas de água. Há casos, inclusive, que o infrator é denunciado à Polícia por furto. Tudo bem se estas operações também mirassem os hotéis da Orla de Atalaia, as luxuosas mansões, indústrias, comércio e casas de praia. É nestes endereços que “residem” bichanos bem-criados. Por que será que a Deso não caça esses “felinos” da burguesia? Cala-te boca!

Abaixo o churrasco

A picanha, a fraldinha e a maminha assadas na brasa, símbolos de um bom churrasco, estão se tornando inimigas do clima. É que a carne, desde a criação do gado até a mesa, é responsável pela liberação de grande quantidade de gases que causam o aquecimento global. Segundo o Observatório do Clima, os impactos provocados pela agropecuária respondem por 69% das emissões de gases de efeito estufa do Brasil. Diante disso, a recomendação é que o consumo de carne de boi seja menor e a produção mais eficiente. Cruz, credo!

Marcação serrada

Adversário radical do presidente Jair Bolsonaro, o senador Rogério Carvalho (PT) vive procurando notícias negativas contra o governo para propaga-las nas redes sociais. A última localizada pelo petista foi publicada no The New York Times, principal jornal dos Estados Unidos. O jornalão americano destaca que o colapso da saúde no Brasil era previsto devido a forma como Jair Bolsonaro conduzia a pandemia. “Uma política desastrosa em negar a ciência e estimular a propagação do vírus, acreditando em uma suposta imunidade de rebanho”, fustiga Rogério. Vixe!

Recorte de jornal

Publicado no jornal aracajuano A Tribuna, em 2 de abril de 1931.

* É editor do Portal Destaquenotícias