POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM COM 1 QUILO DE COCAÍNA NO PORTO DANTAS









29/03/21 - 14:13:25

O Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) prenderam Dalmiro Passos de Almeida, 50 anos, com 1 kg de cocaína e uma balança de precisão, no bairro Porto Dantas, em Aracaju. A prisão ocorreu no final da noite do último domingo, 28.

Militares do BPRp realizavam rondas pela zona norte da capital sergipana, quando receberam a informação de que no bairro Porto Dantas, na rua Gerson Farias, homens teriam feito a entrega de material entorpecente a um morador da região.

Diante das informações, os policiais se deslocaram até o local informado e avistaram o suspeito. Realizada a aproximação e a abordagem policial o suspeito foi identificado como Dalmiro Passos de Almeida, 50 anos, e próximo a ele foi encontrado uma bolsa plástica contendo 1kg de cocaína e uma balança de precisão.

O caso foi encaminhado e apresentado na Central de Flagrantes por meio de Relatório de Ocorrência Policial.

Informações e foto SSP