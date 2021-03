POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR INVASÃO DE DOMICÍLIO EM SOCORRO









29/03/21 - 09:34:14

Na tarde deste sábado, 27, policiais militares do 5º Batalhão de Polícia Militar(5°BPM) prenderam em flagrante um homem que invadiu uma residência no povoado Pai André, em Nossa Senhora do Socorro.

Após receber denúncia de populares, os policiais foram até o povoado e econtraram o suspeito que ameaçava uma mulher com um simulacro de arma de fogo dentro da residência da vítima.

O homem foi preso e levado à delegacia para que fosse lavrado o flagrante e todas as providências legais fossem tomadas.

Fonte: ASCOM/PMSE