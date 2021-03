Prefeitura alerta para combinação de maré alta e chuva, nesta segunda, 29









29/03/21 - 11:06:15

Esta segunda-feira, 29, amanheceu com tempo fechado, na capital sergipana. A chuva que começou a cair nas primeiras horas do dia confirmou a previsão divulgada no final de semana pela Prefeitura de Aracaju aos números cadastrados no serviço de alerta por SMS da Defesa Civil.

Além da chuva, há, ainda, a chegada da maré alta, o que reforça o alerta das equipes da administração municipal que já estão em prontidão para atender possíveis ocorrências.

“As marés são previsíveis e ocorrem dentro do que já esperávamos. Ontem, a maré foi de 2,3 metros, no período da tarde. Na ocasião, tivemos registro de impacto no bairro 13 de Julho e também no Bugio, no loteamento Estrela do Oriente. Nesta segunda-feira, em razão da chuva, redobramos a atenção, pois, se as precipitações persistirem até o momento da alta da maré, que hoje chega a 2,4 m, o impacto pode ser maior. As equipes da Prefeitura de Aracaju estarão de prontidão para adotar todas as medidas necessárias à redução de transtornos para a população”, destaca o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

Nas primeiras seis horas desta segunda, a Defesa Civil de Aracaju registrou 18 milímetros de chuva, por toda a capital. Conforme ressaltou o coordenador do órgão, major Silvio Prado, a previsão de chuva é válida por mais 48 horas e, de acordo com a meteorologia, devem ser chuvas moderadas e espaçadas.

“As equipes estão em alerta desde o final de semana, quando recebemos o comunicado de chuva. Nesta segunda, o trabalho integrado, acompanha os pontos da cidade que costumam ter ocorrências, como nas principais avenidas, canais e áreas de risco de deslizamento de terra, desmoronamento, entre outras. Essa integração é para dar suporte à população, além de garantir que a cidade se comporte com resiliência, ou seja, consiga responder bem aos trabalhos de prevenção que a Prefeitura já realiza rotineiramente”, pontua o major.

Além da Defesa Civil, estão atuando equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e Obras e Urbanização (Emurb) com limpeza de canais, desobstrução de bocas de lobo e manutenção geral da rede de drenagem, além da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT), com orientação do fluxo de veículos, bem como de condutores e pedestres.

Neste domingo, a Emurb fez um trabalho preventivo por conta da perspectiva de chuvas. Equipes de drenagem fizeram a limpeza de bocas de lobo nas avenidas Simeão Sobral, Coelho e Campos, Beira Mar e Francisco Porto.

Na manhã de hoje, estão sendo monitoradas pelas equipes da Prefeitura as avenidas Euclides Figueiredo, Geraldo Barreto Sobral, Acrísio Cruz, Anísio Azevedo, assim como os canais das avenidas Airton Teles e Lourival Batista, entre outros pontos da capital.

Maré alta

O coordenador da Defesa Civil observou que os olhares estarão ainda mais atentos ao longo do dia, sobretudo no final da tarde desta segunda, quando inicia a maré alta.

“Neste domingo, encaminhamos o alerta de maré alta. Nesta segunda, teremos a maré mais alta do ciclo, de 2,4 metros. O que nos deixa com um estado de atenção maior é que temos um alerta de chuva e uma alerta de maré alta que é uma combinação que causa maior impacto na cidade com relação a, principalmente, alagamentos e inundações. No final de semana, fizemos um monitoramento da maré e apenas algumas vias, como Acrísio Cruz, Guilhermino Rezende, que ficaram com lâmina d’água, mas sem maiores problemas, até por ser final de semana, quando o fluxo é menor. No entanto, hoje, o pico da maré será às 17h, ou seja, no horário de grande fluxo de veículos, com a chuva intercalada”, alertou o major.

A administração municipal está acompanhando o índice pluviométrico e está atenta para agir a qualquer chamado através do número emergencial 199.

Para receber os alertas é necessário enviar um SMS para o número 40199 e inserir na área destinada à mensagem o CEP da localidade sobre a qual deseja receber as informações. O serviço é gratuito e possibilita cadastrar mais de um CEP.

Fonte e foto assessoria