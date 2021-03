PREFEITURA DE ARACAJU PAGARÁ SALÁRIOS DOS SERVIDORES NESTA TERÇA









29/03/21 - 11:43:10

A Prefeitura de Aracaju pagará os salários dos servidores, referente ao mês de março, nesta terça-feira, 30. Segundo o anúncio feito pelo prefeito Edvaldo Nogueira, nesta segunda-feira, 29, através das suas redes sociais, todos os trabalhadores da administração direta, indireta, cargos em comissão e aposentados recebem na data. O pagamento em dia do funcionalismo municipal é um compromisso de Edvaldo que tem sido honrado desde o mandato anterior.

“Mais uma vez, informo o pagamento dos salários dos servidores da Prefeitura de Aracaju. Amanhã, dia 30, todos os trabalhadores estarão com os salários em suas contas. Com isso, estamos demonstrando o nosso reconhecimento, nosso compromisso com os servidores, que tanto nos ajudam diuturnamente a melhorar a vida das pessoas. Além disso, com o pagamento em dia, estamos injetando mais de R$ 80 milhões na economia da cidade, gerando emprego e renda neste momento tão difícil da pandemia que enfrentamos”, destacou Edvaldo.

Ao anunciar o pagamento do salário referente ao mês de março, o prefeito agradeceu, mais uma vez, aos profissionais da rede municipal que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus. “Quero agradecer a todos os profissionais pelo trabalho incansável, seja em nossas Unidades Básicas de Saúde, seja nos hospitais municipais, seja nos pontos de vacinação, seja na fiscalização das medidas restritivas. Vocês são guerreiros que nos orgulham”, expressou.

Desde janeiro de 2017, a administração conduzida pelo prefeito Edvaldo Nogueira tem cumprido com o compromisso de pagar os salários dos servidores da Prefeitura em dia. No mandato anterior, encerrado no dia 31 de dezembro de 2020, foram 54 folhas salariais integralmente pagas, sendo 48 referentes aos meses correntes, quatro que corresponderam ao décimo terceiro e duas herdadas da gestão anterior. No atual mandato, este é o terceiro mês consecutivo de pagamento dos salários dos servidores.