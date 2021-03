PMA ORIENTA A POPULAÇÃO SOBRE SEGUNDA DOSE DA VACINA CONTRA COVID-19









29/03/21 - 16:45:48

A Prefeitura de Aracaju inicia nesta terça-feira, dia 30, a administração da segunda dose da vacina contra covid-19 para profissionais de saúde e idosos a partir de 76 anos. Para otimizar o fluxo das aplicações, sem interferir no calendário de aplicação das primeiras doses, a Secretaria Municipal da Saúde organizou uma nova logística, sobretudo para quem recebeu a vacina no drive-thru do Parque Augusto Franco (Sementeira).

Idosos e profissionais de saúde que tomaram a vacina no posto volante do Parque da Sementeira devem retornar ao Parque com código utilizado na primeira dose, documento com foto e cartão vacinal.

Para evitar congestionamentos dentro do espaço, foi montado um roteiro somente para segunda dose. Ao entrar no Parque, o usuário deve seguir as placas de sinalização à esquerda, indicando a parada para segunda dose. A saída do veículo também se dará por outra via, pela avenida Jornalista Santos Santana, diferente do drive thru dos que recebem a primeira dose.

UBS e pontos de apoio

Os idosos que foram imunizados nas Unidades Básicas de Saúde devem retornar à Unidade para receberem a segunda dose portando documento com foto e cartão de vacinação. A apresentação do cartão vacinal é imprescindível porque constam as informações da primeira dose.

Os profissionais também têm opção de tomar a segunda dose na Escola Municipal Presidente Vargas, no bairro Siqueira Campos.